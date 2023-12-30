На севере Украины установили 500 тысяч мин, строится вторая линия обороны

На севере Украины военные установили уже 500 тысяч противотанковых мин. Возле границы строится вторая линия обороны в случае возможного повторного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования объединенных сил ВСУ.

Военные отмечают, что с начала июня 2022 года по настоящее время на основных направлениях возможного наступления противника было установлено более 500 тысяч противотанковых мин. Были созданы противотанковые минные поля, установлены комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасы, минированные завалы и другие.

"Плотность минно-взрывных заграждений в Северной операционной зоне увеличена в 16 раз. Параллельно были установлены невзрывные заграждения и подготовлены к разрушению объекты транспортной инфраструктуры, в частности, мосты и дороги", - говорят защитники.

Также по решению Ставки Верховного Главнокомандующего продолжаются работы по оборудованию позиций второй линии обороны на севере Украины. К этому привлекаются местные органы власти. В ВСУ отмечают, что северная граница стала непроходимой для врага.

"В тесном взаимодействии с главами военных администраций мы строим военные инженерно-технические и фортификационные сооружения, устанавливаем дополнительные камеры наблюдения. Эта работа проводилась в режиме 24/7 все 365 дней в году", - говорится в сообщении.

Защита границы

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. Кроме того, по данным ВСУ, россияне сосредотачивают на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей около 19 тысяч военных.

Потому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе. Также недавно защитники севера Украины провели учения - прошли полосу препятствий и отработали штурмы.