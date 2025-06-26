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Надя Дорофеева показала 4 ярких образа на лето: идеально для жары и прохлады (фото)

Что носить летом - модные образы от Нади Дорофеевой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Лето в этом году поражает погодными контрастами - от жары до внезапной прохлады. Но Надя Дорофеева знает, как оставаться стильной при любых температурах.

Что носить этим летом, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram известной певицы.

Летний total black

На одном из фото Надя демонстрирует, как удачно носить черный цвет летом. Она выбрала оверсайз сарафан с открытыми плечами. К нему добавила платок-кепку, узкие солнцезащитные очки в стиле 90-х и массивную кожаную сумку.

Несмотря на темный цвет, образ выглядит свежим и легким. Идеальный вариант для прогулки в жару.

Как носить черный сарафан летом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Футболка и леггинсы с настроением

В этом наряде певица продемонстрировала умение удачно сочетать яркие тренды. Для выхода она выбрала белую футболку с размытым принтом и леггинсы в сине-фиолетовых оттенках.

Завершили ансамбль бежевая сумка, черные очки и шелковые балетки. Получился универсальный и одновременно стильный лук для прогулки по городу.

Что носить летом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Комфорт и деним

Надя соединила черный кроп-топ и широкие брюки с объемной джинсовой курткой и зеленой кепкой. Для комфорта выбрала кроссовки.

А дополнила свой наряд звезда коричневой сумкой мягкой формы. Это еще один модный хит сезона. Удобный, многослойный и непринужденный образ для прохладной погоды!

С чем носить деним летом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ретро-стиль 2000-х

Для летней прогулки артистка выбрала эстетику нулевых: джинсы-клеш, гольф с мелким принтом и кожаную куртку.

Завершили винтажный модный образ большие очки и фирменная сумка.

Винтажный образ на лето (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тренды лета 2025, которые присущи стилю Дорофеевой

Певица в который раз подтверждает статус модницы, демонстрируя самые актуальные тенденции.

  • Объемные платья с открытыми плечами. Легкие, женственные и идеальные для жарких дней.
  • Футболки оверсайз и брюки с принтами. Прекрасно подходят для смелого уличного образа.
  • Джинсовые куртки и кепки. Сверхпопулярные предметы гардероба, которые добавляют стиля.
  • Объемные сумки и очки. Удачно дополняют любой модный лук.
  • Спорт-шик в повседневном стиле. Сочетание элегантности и комфорта.

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