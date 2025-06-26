Надя Дорофеева показала 4 ярких образа на лето: идеально для жары и прохлады (фото)

Летний total black

На одном из фото Надя демонстрирует, как удачно носить черный цвет летом. Она выбрала оверсайз сарафан с открытыми плечами. К нему добавила платок-кепку, узкие солнцезащитные очки в стиле 90-х и массивную кожаную сумку.

Несмотря на темный цвет, образ выглядит свежим и легким. Идеальный вариант для прогулки в жару.

Как носить черный сарафан летом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Футболка и леггинсы с настроением

В этом наряде певица продемонстрировала умение удачно сочетать яркие тренды. Для выхода она выбрала белую футболку с размытым принтом и леггинсы в сине-фиолетовых оттенках.

Завершили ансамбль бежевая сумка, черные очки и шелковые балетки. Получился универсальный и одновременно стильный лук для прогулки по городу.

Что носить летом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Комфорт и деним

Надя соединила черный кроп-топ и широкие брюки с объемной джинсовой курткой и зеленой кепкой. Для комфорта выбрала кроссовки.

А дополнила свой наряд звезда коричневой сумкой мягкой формы. Это еще один модный хит сезона. Удобный, многослойный и непринужденный образ для прохладной погоды!

С чем носить деним летом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ретро-стиль 2000-х

Для летней прогулки артистка выбрала эстетику нулевых: джинсы-клеш, гольф с мелким принтом и кожаную куртку.

Завершили винтажный модный образ большие очки и фирменная сумка.

Винтажный образ на лето (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тренды лета 2025, которые присущи стилю Дорофеевой

Певица в который раз подтверждает статус модницы, демонстрируя самые актуальные тенденции.