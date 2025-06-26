Надя Дорофєєва показала 4 яскраві образи на літо: ідеально для спеки та прохолоди (фото)

Літній total black

На одному з фото Надя демонструє, як вдало носити чорний колір влітку. Вона обрала оверсайз сарафан з відкритими плечима. До нього додала хустку-кепку, вузькі сонцезахисні окуляри в стилі 90-х і масивну шкіряну сумку.

Попри темний колір, образ виглядає свіжим та легким. Ідеальний варіант для прогулянки в спеку.

Як носити чорний сарафан влітку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Футболка і легінси з настроєм

У цьому наряді співачка продемонструвала вміння вдало поєднувати яскраві тренди. Для виходу вона обрала білу футболку із розмитим принтом та легінси у синьо-фіолетових відтінках.

Завершили ансамбль бежева сумка, чорні окуляри та шовкові балетки. Вийшов універсальний та водночас стильний лук для прогулянки містом.

Що носити влітку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Комфорт і денім

Надя поєднала чорний кроп-топ і широкі штани з об'ємною джинсовою курткою та зеленою кепкою. Для комфорту обрала кросівки.

А доповнила свій наряд зірка коричневою сумкою м’якої форми. Це ще один модний хіт сезону. Зручний, багатошаровий і невимушений образ для прохолодної погоди!

З чим носити денім влітку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ретро-стиль 2000-х

Для літньої прогулянки артистка обрала естетику нульових: джинси-кльош, гольф з дрібним принтом і шкіряну куртку.

Завершили вінтажний модний образ великі окуляри та фірмова сумка.

Вінтажний образ на літо (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тренди літа 2025, які притаманні стилю Дорофєєвої

Співачка вкотре підтверджує статус модниці, демонструючи найактуальніші тенденції.