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Дочь Веры Брежневой показала трендовую обувь лета 2025: как она выглядит

Четверг 26 июня 2025 17:10
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Дочь Веры Брежневой показала трендовую обувь лета 2025: как она выглядит Дочка Веры Брежневой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

15-летняя Сара Киперман, младшая дочь певицы Веры Брежневой, продемонстрировала стильную летнюю обувь, которая уже стала трендом. Юная модница поделилась фото в соцсетях, где показала, что именно носят этим летом девушки с чувством стиля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала младшая дочь Брежневой

Трикотажный костюм

Основа образа - костюм бежевого цвета из вязаного трикотажа. Юбка в длине миди имеет облегающий крой, который подчеркивающий фигуру.

Удлиненный кардиган застегивается спереди на пуговицы. Его длинные рукава и V-образный вырез придают образу элегантности. Этот фасон очень актуален и удобен для прохладной летней погоды.

Двухцветная обувь

Дополнить сдержанный лук Сара Киперман решила балетками на низком каблуке белого цвета с черным носком. Это классический и всегда актуальный дизайн, придающий образу изысканности.

Дочь Веры Брежневой показала трендовую обувь лета 2025: как она выглядит

Сара Киперман показала модную обувь (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Сумка

Также она дополнила лук маленькой белоснежной сумочкой на цепочке. Она имеет элегантную форму и смотрится очень стильно, дополняя светлые элементы образа.

Аксессуары

На шее серебристое колье с подвеской, которое деликатно украшает зону декольте. На лестнице рядом с сумкой лежат солнцезащитные очки.

Дочь Веры Брежневой показала трендовую обувь лета 2025: как она выглядит

Младшая дочь Брежневой (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Почему балетки - трендовая обувь на лето 2025

Комфорт и практичность

Первая и главная причина - это непревзойденный комфорт. Балетки - легкая и удобная обувь для повседневной носки.

В жару никто не хочет ходить на высоком каблуке, и балетки становятся идеальной альтернативой, позволяя чувствовать себя комфортно в течение всего дня, будь то на работе или на прогулке.

Это удобство особенно ценится в современном мире, где мода все больше тяготеет к функциональности.

Дочь Веры Брежневой показала трендовую обувь лета 2025: как она выглядит

Сара Киперман показала модную обувь (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Универсальность и легкость стилизации

Балетки - это невероятно универсальная обувь, которая подходит практически к любому образу. Их можно носить:

  • с джинсами: особенно хорошо они смотрятся с укороченными джинсами или моделями прямого кроя.
  • с платьями и юбками: балетки отлично дополняют как женственные платья миди, так и мини-юбки.
  • с брюками и костюмами: они придают элегантности деловому образу, делая его более расслабленным, чем туфли на каблуке.
  • с шортами: для создания легкого и непринужденного летнего образа.

Дочь Веры Брежневой показала трендовую обувь лета 2025: как она выглядит

Сара Киперман задает тренды (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Возвращение "балетной эстетики" (balletcore)

Последние сезоны в моде царит эстетика balletcore, вдохновленная стилем балерин. Это не только балетки, но и ленты, нежные ткани, пастельные оттенки и силуэты. Балетки стали центральным элементом этого тренда, воспевающего грацию, нежность и легкость.

Дочь Веры Брежневой показала трендовую обувь лета 2025: как она выглядит

Дочь Веры Брежневой показала стильные балетки (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Классический дизайн с обновленными деталями

Дизайнеры представили множество обновленных моделей, делающих балетки интересными и современными. Среди трендовых вариаций:

  • модели с ремешками (стиль "Мэри Джейн"): дополнительные ремешки на подъеме придают балеткам игривость и элегантность.
  • сетчатые балетки: прозрачные балетки-сеточки стали настоящим хитом. Они смотрятся очень легко, дышат и придают образу пикантности.
  • балетки в стиле Chanel: двухцветные модели (часто бежевые с черным носком), как у дочки Веры Брежневой, стали настоящей классикой, которая визуально удлиняет ноги и выглядит очень дорого и стильно.
  • декорированные балетки: модели с бантами, стразами, пряжками и прочими украшениями.

Дочь Веры Брежневой показала трендовую обувь лета 2025: как она выглядит

Сара Киперман показала трендовую обувь на лето (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

Вневременная актуальность

Балетки - это не просто меняющийся тренд, а обувь, которая регулярно возвращается на подиумы и улицы. Они являются частью классического гардероба, поэтому покупая качественную пару, вы можете быть уверены, что она прослужит вам долго и всегда будет актуальной.

Дочь Веры Брежневой показала трендовую обувь лета 2025: как она выглядит

Сара Киперман (фото: instagram.com/daisylaisyyy)

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Вера Брежнева Модные тренды Стиль жизни Тренды
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