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Ярко и стильно: какие купальники выбрала Даша Квиткова для лета 2025

Среда 25 июня 2025 18:47
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Ярко и стильно: какие купальники выбрала Даша Квиткова для лета 2025 Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Катерина Собкова

Украинская блогерша Даша Квиткова поделилась летними образами в купальниках, которые в этом сезоне задают модное настроение. Оба варианта подчеркивают фигуру и идеально подходят как для пляжного отдыха, так и для активного времяпровождения у воды.

РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Instagram решило подробнее рассказать, какие модели купальников будут в тренде этим летом.

Малиновый купальник

Квиткова выбрала для летнего отдыха ярко-розовый раздельный купальник из плотного материала, который красиво переливается на солнце.

Лиф - без чашек и дополнительного Push-up, на бретельках, а низ - это плавки-бразилианы, которые выгодно подчеркивают длинные ноги блогерши.

Такой вариант идеально подходит для активного отдыха, загара или отдыха у воды.

Ярко и стильно: какие купальники выбрала Даша Квиткова для лета 2025

Даша Квиткова показала купальник на лето (фото: instagram.com/kvittkova)

Купальник с контрастной отделкой

Второй вариант на лето - с контрастной отделкой белого цвета.

Даша Квиткова выбрала классический треугольный бикини-топ на тонких бретельках. Чашечки имеют белую окантовку по краям, которая хорошо контрастирует с красной тканью.

Ярко и стильно: какие купальники выбрала Даша Квиткова для лета 2025

Стильный купальник на лето (фото: instagram.com/kvittkova)

Плавки от купальника имеют высокую посадку и V-образный крой. Они сидят высоко на бедрах, зрительно удлиняя ноги. Подобно верху, они также имеют белую окантовку по краям ткани.

Такую модель Квиткова продемонстрировала в черном и терракотовом оттенках.

Ярко и стильно: какие купальники выбрала Даша Квиткова для лета 2025

Модный купальник на лето (фото: instagram.com/kvittkova)

Тренды купальников на лето 2025

В этом сезоне в моде купальники, сочетающие комфорт, яркость и детали с характером. Вот несколько главных направлений:

  • кроше и текстурные ткани - вязаные купальники и модели с фактурой "вафля", "жатка" создают нестандартный вид и придают объем
  • яркие оттенки и неон - фуксия, апельсиновый, лаймовый и бирюзовый - цвета, которые не только подходят под загар, но и выделяют из толпы
  • асимметрия и вырезы - модели через одно плечо, с глубокими вырезами или декоративными прорезями остаются в топе, придавая образу динамики
  • металлические элементы - кольца, цепочки, серебристые или золотые вставки - эффектный акцент, сочетающий пляжный стиль с гламуром.

Ярко и стильно: какие купальники выбрала Даша Квиткова для лета 2025

Трендовые купальники на лето 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)

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