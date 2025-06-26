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Как носить джинсы с каблуками: лук актрисы Светлицкой, который захочется повторить

Четверг 26 июня 2025 07:15
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Как носить джинсы с каблуками: лук актрисы Светлицкой, который захочется повторить Елена Светлицкая (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса Елена Светлицкая продемонстрировала стильный пример того, как совмещать повседневные вещи с нотками элегантности. Ее лук с классическими джинсами, бежевым боди и босоножками на каблуках - это удачный микс комфорта и гламурного шика.

РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram решило детальнее рассказать, как создать такой лук и кому он подойдет.

Какой образ выбрала Елена Светлицкая

Для выхода на мероприятие артистка выбрала стильный образ. Его основа - джинсы прямого кроя из голубого денима. Они имеют потертости, что придает им непринужденный вид.

Дополнить расслабленные джинсы она решила джинсовой рубашкой, а также боди нюдового цвета, которое плотно прилегает к телу, подчеркивая фигуру.

Накинутая поверх боди "джинсовка" придает образу многослойности и завершенности.

Завершить свой лук она решила небольшой, элегантной сумочкой, а также черными босоножками на каблуках. Они добавляют образу женственности, несмотря на общий кэжуал-стиль.

Как носить джинсы с каблуками: лук актрисы Светлицкой, который захочется повторить

Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska) 

Какой это стиль

Такой сочетает в себе элементы нескольких стилей, но наиболее точно его можно описать как Smart Casual или Glam Casual (иногда называют "гламурный кэжуал").

Casual (кэжуал): основа образа - это джинсы и джинсовая куртка, которые являются классическими элементами повседневного стиля. Комфорт и практичность - ключевые черты кэжуала.

Smart Casual (смарт-кежуал): этот стиль подразумевает сочетание повседневных вещей с более элегантными. Нюдовый боди и черные босоножки на каблуке придают образу изящества и делают его более "нарядным", чем обычный кэжуал с футболкой и кроссовками. Это позволяет выглядеть стильно, но при этом не очень формально.

Glam Casual / Street Style (гламурный кэжуал / уличный стиль): широкие джинсы, определенная непринужденность в одежде (накинутая куртка), а также общий современный вид с ухоженной прической и макияжем, придающий образу лоску, указывают на влияние уличного стиля и элементы. Черная сумочка также придает изысканность.

Как носить джинсы с каблуками: лук актрисы Светлицкой, который захочется повторить

Светлицкая задает тренды (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Как повторить лук Светлицкой

Топ или боди нюдового цвета

Выбирай плотный, обтягивающий верх в телесном или светло-бежевом оттенке. Такой элемент хорошо подчеркивает фигуру и придает образу чистоты и элегантности.

Широкие джинсы (wide leg или baggy)

Светло-голубые джинсы с потертостями - ключ к непринужденности. Важно, чтобы они имели высокую посадку и создавали расслабленный силуэт.

Джинсовая рубашка или куртка

Можно просто накинуть ее на плечи или закатать рукава - это создает многослойность и придает стилю. Хорошо, если верхний деним немного будет отличаться по тону от джинсов.

Черные босоножки на каблуке

Минималистичные, с открытым носком или ремешками - они придают женственности и вытягивают весь образ. Это баланс между комфортом и шиком.

Маленькая черная сумочка

Идеально - через плечо, с цепочкой или эффектной ручкой. Она придает элегантный акцент и делает образ завершенным.

Макияж и прическа

Природный мейкап с акцентом на глаза и губы, волнистые распущенные волосы - все очень легкие и летние, без перегрузки.

Как носить джинсы с каблуками: лук актрисы Светлицкой, который захочется повторить

Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

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