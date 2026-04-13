Работа "Птиц" СБС: "Мадяр" подтвердил удар по российскому химзаводу "ФосАгро"

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мадяра в Telegram.

После удара на предприятии вспыхнул пожар. Власти региона официально сообщали лишь о якобы сбитых дронах, не упоминая о поражении объекта.

В ночь на 13 апреля в российском Череповце беспилотники атаковали промышленную зону, где расположен завод "Апатит" , входящий в группу "ФосАгро".

"Продукция выступает сырьем для производства тротила, гексогена и других компонентов в изготовлении боеприпасов", - добавил он.

По словам Бровди, речь идет о крупном предприятии, которое производит аммиак, аммиачную селитру и азотную кислоту.

По данным OSINT-аналитиков, удар пришелся по аммиачному производству - поражены по меньшей мере два цеха "Аммиак-1" и "Аммиак-2" общей мощностью около 900 тысяч тонн в год.

Это предприятие обеспечивает до 10% производства аммиака в России, а его продукция является важным сырьем для оборонной промышленности, в частности для изготовления взрывчатых веществ.