Работа "Птиц" СБС: "Мадяр" подтвердил удар по российскому химзаводу "ФосАгро"

21:56 13.04.2026 Пн
1 мин
Какое именно сырье для взрывчатки РФ потеряла после атаки?
Мария Науменко
Иллюстративное фото: украинский военный управляет дроном (Getty Images)

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил удар по российскому химическому предприятию "ФосАгро" в Череповце Вологодской области.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мадяра в Telegram.

"Приятного Апатита" череповецкому химзаводу - домохозяйственные крашанки Птиц СБС доставлены", - написал он.

По словам Бровди, речь идет о крупном предприятии, которое производит аммиак, аммиачную селитру и азотную кислоту.

"Продукция выступает сырьем для производства тротила, гексогена и других компонентов в изготовлении боеприпасов", - добавил он.

Что известно об ударе по химзаводу

В ночь на 13 апреля в российском Череповце беспилотники атаковали промышленную зону, где расположен завод "Апатит", входящий в группу "ФосАгро".

После удара на предприятии вспыхнул пожар. Власти региона официально сообщали лишь о якобы сбитых дронах, не упоминая о поражении объекта.

По данным OSINT-аналитиков, удар пришелся по аммиачному производству - поражены по меньшей мере два цеха "Аммиак-1" и "Аммиак-2" общей мощностью около 900 тысяч тонн в год.

Это предприятие обеспечивает до 10% производства аммиака в России, а его продукция является важным сырьем для оборонной промышленности, в частности для изготовления взрывчатых веществ.

Больше по теме:
Российская Федерация Украина Силы беспилотных систем Дрони
