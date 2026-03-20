Методы КГБ против инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: Украина требует расследования

21:26 20.03.2026 Пт
2 мин
В МИД отреагировали на слухи о жестоком обращении с украинскими инкассаторами в Венгрии
aimg Иван Носальский
Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Слухи в СМИ о том, что венгерские силовики применяли методы КГБ против украинских инкассаторов, необходимо расследовать.

Как передает РБК-Украина, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил в комментарии журналистам.

Читайте также: Правительство Орбана "узаконило" арест денег и золота Ощадбанка

Тихий напомнил, что МИД уже высказался об отношении к украинским гражданам во время их похищения в Венгрии. По своим методам такие действия могут быть приравнены к пыткам.

В частности, ведомство упоминало, что венгры не предоставили медицинскую помощь, в которой нуждался один из задержанных. Еще одному инкассатору вкололи укол, который ухудшил его состояние.

"Важно, чтобы опубликованная в СМИ информация была тщательно рассмотрена именно в юридической плоскости, в ходе расследований и соответствующих судебных процессов, которые продолжаются", - добавил он.

По словам Тихого, позиция Украины не меняется: Киев требует, чтобы всех виновных в похищении украинцев и негуманном отношении привлекли к ответственности. Также Венгрия должна вернуть деньги и золото "Ощадбанка", которые были похищены.

Слухи о жестокости венгерских силовиков

Напомним, 5 марта венгерские силовики остановили колонну автомобилей "Ощадбанка", перевозившую золото и десятки миллионов долларов и евро из Вены в Украину. Венгерские власти заблокировали средства, сославшись на подозрение в "отмывании денег".

По данным The Guardian, венгерские спецслужбы применили к задержанным принудительные инъекции неизвестного препарата, похожего на "сыворотку правды", чтобы сделать их более "болтливыми".

У одного из пострадавших из-за этого произошло приступ гипертонии и потеря сознания.

Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалько, руководитель рубрики Война в Украине