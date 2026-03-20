"Методы КГБ": украинцев в Венгрии вынуждали к признаниям "сывороткой правды", - The Guardian

Венгерские силовики применили принудительные инъекции неизвестных препаратов к сотрудникам украинского "Ощадбанка", задержанных при перевозке государственных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Детали инцидента и обвинения

По данным издания, источники в киевских силах безопасности утверждают, что одному из задержанных - бывшему сотруднику СБУ - принудительно ввели препарат, напоминающий "сыворотку правды".

Отмечается, что спецслужбы Венгрии пытались сделать мужчину более разговорчивым во время допроса. Однако из-за диабета у пострадавшего случился приступ гипертонии и потеря сознания, после чего его госпитализировали.

Венгерский адвокат потерпевших Лорант Хорват подтвердил факт инъекции, несмотря на возражения клиента. Следы неизвестного препарата впоследствии обнаружили анализы крови, проведенные уже в Украине.

Сами задержанные провели под стражей более 24 часов, большую часть времени - с завязанными глазами и в наручниках.

Суть конфликта вокруг средств

Инцидент произошел еще 5 марта, когда антитеррористическая полиция Венгрии TEK остановила колонну из двух броневиков "Ощадбанка". Транспорт перевозил золото и десятки миллионов долларов и евро из Вены в Украину.

Венгерские власти заблокировали средства, заявив о борьбе с "украинской военной мафией" и отмыванием денег.

В то же время украинская сторона отмечает, что это был регулярный перевод государственных средств, о котором Будапешт был проинформирован заранее.

"Ощадбанк" уже подал уголовную жалобу против венгерских властей за злоупотребление служебным положением.

Политический подтекст

Рейд состоялся накануне выборов в Венгрии. Правительство Виктора Орбана использует эту тему для предвыборной агитации, изображая Украину как "коррумпированную угрозу".

Министр транспорта Венгрии Янош Лазар прямо намекнул, что деньги не вернут, пока Киев не согласится на ремонт трубопровода для транзита российского газа.