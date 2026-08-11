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Полиция сообщила о подозрении почти 80 руководителям ТЦК

14:10 11.08.2026 Вт
3 мин
Полиция проверяет незаконное бронирование почти 2,5 тысяч военнообязанных
aimg Елена Чупровская
Полиция сообщила о подозрении почти 80 руководителям ТЦК Фото: Полиция изъяла более 83 тысяч постановлений военно-врачебных комиссий (facebook com CherkasyTCK)
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Национальная полиция сообщила о подозрении 76 руководителям территориальных центров комплектования разного уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Укринформу и.о. главы Национальной полиции Украины Максима Цуцкиридзе.

Подозрение для 76 руководителей ТЦК

Полиция усиливает следственную работу, чтобы предотвратить злоупотребления в деятельности территориальных центров комплектования. Следователи уже сообщили о подозрении 76 руководителям ТЦК разного уровня.

"Для меня принципиально, чтобы закон все равно действовал и для военнообязанного, и для должностного лица, отвечающего за мобилизацию или принимающего решения в составе ВЛК. Должность, звание, наличие каких-либо ресурсов не могут быть защитой от ответственности", - отметил Цуцкиридзе.

По его словам, ответственность всегда должна быть индивидуальна и основываться на доказательствах. Он добавил, что разоблачение конкретных злоупотреблений не должно превращаться в кампанию против всех работников ТЦК или приводить к автоматической отмене законных выводов в отношении людей с тяжелыми заболеваниями или ранениями.

Незаконное бронирование и решение ВЛК

Отдельное направление работы полиции - проверка бронирования и решений военно-врачебных комиссий. Следователи устанавливают обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2,5 тысяч военнообязанных.

  • изъято более 83,5 тысяч постановлений военно-врачебных комиссий;
  • отменены 6,5 тысячи незаконных решений ВЛК;
  • проверяют обстоятельства бронирования почти 2,5 тысяч человек.

"Речь идет не о формальном увеличении количества дел, а о качестве документирования, установлении всех участников схем и доведении материалов до суда", - уточнил Цуцкиридзе.

По его словам, полиция усиливает следственную работу там, где видит наибольшие риски злоупотреблений – прежде всего в деятельности ТЦК, при оформлении бронирования и принятии решений военно-врачебными комиссиями.

С начала полномасштабного вторжения следователи Нацполиции расследовали 428 уголовных производств по незаконной помощи в уклонении от службы, оформлении фиктивных медицинских заключений и организации выезда за границу. 105 из них уже направили в суд, остальные дела еще расследуют.

"Среди фигурантов есть работники и руководители ТЦК разного уровня – например, мы уже сообщили о подозрении 76 таким руководителям", - отметил Цуцкиридзе.

Напомним, в конце июля Государственное бюро расследований вместе с Генштабом провело обыски в более чем ста территориальных центрах комплектования по всей Украине в рамках операции "Честный призыв".

Следователей интересовали факты взяток за уклонение от мобилизации и избиения военнообязанных.

Тем временем, в начале августа уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец требовал провести масштабную проверку ТЦК в Закарпатье из-за системных нарушений и сомнительных кадровых решений.

Он также настаивал, чтобы должностные лица регионального центра перестали возвращать на должность после увольнений.

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Полиция сообщила о подозрении почти 80 руководителям ТЦК
Полиция сообщила о подозрении почти 80 руководителям ТЦК
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