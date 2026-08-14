Начальнику Миколаївського ОТЦК, який погорів на хабарях, обрали запобіжний захід

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Суддя Олеся Демінська визначила підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Водночас начальнику ОТЦК надали можливість внести заставу у розмірі 1400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (4 659 200 гривень).

Кореспонденти видання із зали суду повідомили, що підозрюваний свою провину не визнає.

Що передувало

Правоохоронці затримали очільника Миколаївського ОТЦК вчора, 13 серпня, - його викрили на отриманні 15 тисяч доларів хабаря за допомогу в ухиленні від мобілізації.

Слідство встановило, що посадовець отримав 10 тисяч доларів за те, щоб не мобілізовувати трьох чоловіків. Він також пообіцяв зняти їх із розшуку в системі "Оберіг" та створити умови для бронювання на роботі.

Крім того, правоохоронці задокументували отримання ним раніше ще 5 тисяч доларів, за які затриманий мав повернути мобілізованого чоловіка на повторну ВЛК та не відправляти його до військової частини.

Загалом правоохоронці задокументували отримання начальником ОТЦК 15 тисяч доларів хабарів.