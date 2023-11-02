Начальник Генштаба Чехии прибыл в Киев и встретился с Залужным: о чем говорили

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржека прибыл в Киев и провел переговоры с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Чехии .

"Начальник Генштаба Ржека провел в Киеве переговоры со своим украинским коллегой генералом Залужным и другими партнерами силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они обсудили текущее развитие ситуации с безопасностью и другие возможности чешской поддержки, обучения и обмена опытом. Украине уже удалось оценить помощь от армии Чехии.

Фото: Визит Ржеки в Киев (twitter.com/ArmadaCR)

"Мы продолжим помогать Украине. Наши консультации необходимы именно для того, чтобы помощь Украине имела максимально возможный эффект", - прокомментировал встречу генерал Ржека.

Также он добавил, что очень ценит информацию, которую им предоставляет украинская сторона. Таким образом, армия Чехии приобретает неоценимый опыт.

Помощь Украине от Чехии

Ранее Ржека заявлял, что страны Запада должны быть готовы к тому, что война в Украине будет продолжительной, а Россия будет становиться враждебнее даже несмотря на поражение.

В сентябре сообщалось, что Чехия ведет переговоры со Швецией о возможности обучения украинских пилотов на истребителях Gripen на своей территории.

А недавно стало известно, что Чешская Республика передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели - CZ BREN 2.