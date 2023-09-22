Украинских пилотов могут обучать на Gripen в Чехии: переговоры со Швецией уже начались
Чехия ведет переговоры со Швецией насчет возможности обучения украинских пилотов на истребителях Gripen на своей территории.
Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.
Она напомнила, что весной и летом в Чехии проходили тренировки около 2000 украинских военнослужащих. Всего Чехия хочет подготовить до конца 2023 года на своей территории около 4000 украинских военных.
Чернохова отметила, что Чехия продолжит оказывать поддержку Украине, в частности, поставками оружия.
"Наша техника (переданная Украине - ред.) была даже не из мобилизационных запасов. Это была та техника, которую мы никогда больше не будем использовать, и для работы с ней даже не было подготовлено какое-то значительное количество военнослужащих", - сказала министр, уточнив, что для этой техники нет запасных частей и боеприпасов.
Стоит заметить, что, по информации СМИ, украинские пилоты уже опробовали истребители Gripen в Швеции. Их допускали к тестовым полетам.
Помощь Украине от Чехии
Напомним, Чехия является одним из союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян.
Недавно власти Чехии договорились с Данией и Нидерландами о поставках танков, гаубиц и ПВО в Украину.
Также в МИД Чехии предостерегали страны Запада от навязывания Украине переговоров с Россией.
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