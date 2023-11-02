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Начальник Генштабу Чехії прибув до Києва і зустрівся із Залужним: про що говорили

Київ, Четвер 02 листопада 2023 18:10
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Начальник Генштабу Чехії прибув до Києва і зустрівся із Залужним: про що говорили Фото: Карел Ржека (bintel org ua)
Автор: Дмитро Браславський

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржека прибув до Києва і провів переговори з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили Чехії.

"Начальник Генштабу Ржека провів у Києві переговори зі своїм українським колегою генералом Залужним та іншими партнерами силових структур України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони обговорили поточний розвиток безпекової ситуації та інші можливості чеської підтримки, навчання та обміну досвідом. Україні вже вдалося оцінити допомогу від армії Чехії.

Фото: Візит Ржеки до Києва (twitter.com/ArmadaCR)

"Ми продовжимо допомагати Україні. Наші консультації необхідні саме для того, щоб допомога Україні мала максимально можливий ефект", - прокоментував зустріч генерал Ржека.

Також він додав, що дуже цінує інформацію, яку їм надає українська сторона. Таким чином, армія Чехії набуває неоціненного досвіду.

Допомога Україні від Чехії

Раніше Ржека заявляв, що країни Заходу мають буди готовими до того, що війна в Україні буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку.

У вересні повідомлялось, що Чехія веде переговори зі Швецією щодо можливості навчання українських пілотів на винищувачах Gripen на своїй території.

А нещодавно стало відомо, що Чеська Республіка передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок. Мова йде про модель - CZ BREN 2.

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