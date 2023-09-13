В Чехии считают, что Запад должен быть готов к длительной войне в Украине

Страны Запада должны быть готовы к тому, что война в Украине будет продолжительной, а Россия будет становиться враждебнее даже несмотря на поражение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий чешскими военными Карел Ржегка Reuters.

По его словам, некоторые западные чиновники обеспокоены якобы медленным контрнаступлением украинских военных. Однако сам Ржегка так не считает, что он понимает важность медленных боевых действий.

"Так выглядит военное наступление. Это не похоже на фильм о Второй мировой войне. Это требует времени", - сказал он.

Он отметил, что Украина начала свое контрнаступление в июне и захватила лишь около дюжины небольших сел, хотя за последние недели ВСУ и пробили линию обороны РФ.

"В общей картине я думаю, что пока ни у одной из сторон нет возможности достичь своих конечных заявленных целей в ближайшее время. Это будет длиться не несколько недель, это будет длиться, пожалуй, долго. И важно, чтобы мы поддерживали украинцев еще долго", - сказал Ржегка. .

Также он напомнил, что Чехия предоставила Украине множество боеприпасов, кроме того, страна ищет другие способы увеличить размер этой помощи.

"Поверьте мне, мы просматриваем разные хранилища, планы и концепции и пытаемся определить, что еще мы можем предоставить. У нас все еще есть некоторые, в том числе тяжелое оборудование", - подчеркнул Ржегка.

Помощь Украине от Чехии

Недавно сообщалось, что правительство Чехии разрабатывает специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину.

Также Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов "формулы мира", направленных на прекращение войны с Россией.

Вчера премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что война в Украине может зайти в тупик или заморозиться. А шансы на скорое ее окончание "становятся все меньше".

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

В последние месяцы ВСУ усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

Западные СМИ сообщали, что украинские бойцы прорвали первую линию обороны окупантов на юге. Согласно данным Генштаба, украинские военные продолжают наступательные действия к востоку и югу от освобожденного Роботиного.

При этом британская разведка предполагает, что Россия перебросила в Роботино подразделения по другим направлениям. Это может ослабить ее наступление на других участках фронта.

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