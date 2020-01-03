На початку 2020 року українців чекають додаткові вихідні

Фото: новорічна ялинка (РБК-Україна)

Завдяки перенесенню на Різдво буде чотири вихідних дні підряд

У січні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде чотири вихідних дні поспіль - з 4 по 7 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, вихідним є вівторок, 7 січня, коли в Україні відзначається Різдво Христове.

Крім того, Кабінет міністрів переніс робочий день з понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня. Таким чином, вихідними будуть дні з суботи до вівторка.

Зазначимо, що чотири вихідних дні підряд було і на Новий рік - з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2019 року 25% опитаних українців підтримували ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, 64% респондентів проти такої ідеї, ще 7% відзначили, що їм байдуже це питання, і 4% - не змогли відповісти.