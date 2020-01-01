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У січні українці відпочиватимуть 10 днів

Новини » Суспільство     01.01.2020 - 08:51
У січні українці відпочиватимуть 10 днів
Фото: новорічна ялинка (РБК-Україна)

Незважаючи на свята, у місяці 21 робочий день

У січні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 10 вихідних днів і 21 робочий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтію 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, вихідними днями є Новий рік, середа, 1 січня, і Різдво Христове, вівторок, 7 січня.

Крім того, згідно з розпорядженням Кабміну, вихідним буде й понеділок, 6 січня.

Таким чином, на Різдво буде чотири вихідних дні поспіль - з 4 по 7 січня, оскільки Кабмін переніс робочий день з понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня.

У січні українці відпочиватимуть 10 днів

Зазначимо, що чотири вихідних дні було і на Новий рік - з неділі, 29 грудня, до середи, 1 січня, завдяки перенесення робочих днів.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.

Зазначимо, в грудні 2019 року 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, 64% респондентів проти такої ідеї, ще 7% відзначили, що їм байдуже це питання, і 4% - не змогли відповісти.

Чверть українців підтримують перенесення Різдва на 25 грудня Перед Новим роком українців чекають додаткові вихідні
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