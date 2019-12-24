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Чверть українців підтримують перенесення Різдва на 25 грудня

Новини » Суспільство     24.12.2019 - 11:59
Чверть українців підтримують перенесення Різдва на 25 грудня
Фото: новорічна ялинка (РБК-Україна)

Ідеї змін у календарі дуже повільно отримують підтримку громадян

У грудні 2019 року 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, 64% респондентів проти такої ідеї, ще 7% відзначили, що їм байдуже це питання і 4% - не змогли відповісти. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Проте в динаміці зросла кількість тих, хто висловлюється на підтримку перенесення дати святкування Різдва (у 2016 році лише 15% підтримували цю ідею, 69% були проти).

Чверть українців підтримують перенесення Різдва на 25 грудня

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж-не підтримують. В інших макрорегіонах опитані швидше проти перенесення: в Центрі 23% - за і 66% - проти, на Півдні - 15% і 74% відповідно, на Сході - 14% і 74%. Дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені і опитані середнього і старшого віку.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 5-8 грудня 2019 року по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій серед 2000 респондентів, Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, Різдво в Україні відзначається двічі за Юліанським та Григоріанським календарем - 25 грудня та 7 січня. Різдво 25 грудня стало офіційним вихідним зовсім недавно - в 2017 році.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.

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