Кабмін переніс робочі дні у 2020 році

На Різдво буде чотири вихідних дні підряд
Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив розпорядження про перенесення робочих днів в 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя). Про це після засідання Кабміну сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.
Текст документа є в розпорядженні РБК-Україна.
Згідно з розпорядженням, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести робочий день у 2020 році:
Таким чином, на православне Різдво буде чотири вихідних дні поспіль: з 4 до 7 січня.
При цьому спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні буде встановлювати Національний банк.
Згідно КЗпП, якщо святковий або неробочий день збігається з суботою або неділею, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
Відзначимо, в 2020 році відзначаються наступні свята:
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного в листопаді 2018 року, за рейтингом популярності свята впорядковуються таким чином: Різдво Христове - 82,2%, Великдень - 81,7%, Новий рік - 75,3%, Міжнародний жіночий день - 42,9%, Трійця - 37,2%, День Перемоги - 35%, День Незалежності України - 22%, День захисника України - 14,4%, День міжнародної солідарності трудящих - 10,8%, День Конституції - 8,2%.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня. При цьому спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні буде встановлювати Національний банк.