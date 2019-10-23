Кабмін переніс робочі дні у 2020 році

Фото: Різдво на Софійській площі (РБК-Україна)

На Різдво буде чотири вихідних дні підряд

Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив розпорядження про перенесення робочих днів в 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя). Про це після засідання Кабміну сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Текст документа є в розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з розпорядженням, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести робочий день у 2020 році:

з понеділка 6 січня на суботу 11 січня

Таким чином, на православне Різдво буде чотири вихідних дні поспіль: з 4 до 7 січня.

При цьому спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні буде встановлювати Національний банк.

Згідно КЗпП, якщо святковий або неробочий день збігається з суботою або неділею, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Відзначимо, в 2020 році відзначаються наступні свята:

1 січня - Новий рік (середа), вихідними будуть дні з 29 грудня до 1 січня,

7 січня - Різдво Христове, (вівторок), вихідними будуть 4-7 січня,

8 березня - Міжнародний жіночий день (неділя), додатковим вихідним буде понеділок, 9 березня,

19 квітня - Великдень (неділя), вихідним буде понеділок, 20 квітня,

1 травня - День міжнародної солідарності трудящих (п'ятниця),

9 травня - День Перемоги (субота), вихідним буде понеділок, 11 травня,

10 червня - Трійця (неділя), вихідним буде понеділок, 11 червня

28 червня - День Конституції України (неділя), вихідним буде понеділок, 29 червня,

24 серпня - День незалежності України (понеділок),

14 жовтня - Дня захисника України (середа).

25 грудня - Різдво Христове, католицьке (п'ятниця).

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного в листопаді 2018 року, за рейтингом популярності свята впорядковуються таким чином: Різдво Христове - 82,2%, Великдень - 81,7%, Новий рік - 75,3%, Міжнародний жіночий день - 42,9%, Трійця - 37,2%, День Перемоги - 35%, День Незалежності України - 22%, День захисника України - 14,4%, День міжнародної солідарності трудящих - 10,8%, День Конституції - 8,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня. При цьому спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні буде встановлювати Національний банк.