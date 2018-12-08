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З початку введення воєнного стану РФ не пропустила 247 українців

Новини » Політика    08.12.2018 - 18:50
З початку введення воєнного стану РФ не пропустила 247 українців
Ілюстративне фото (УНІАН)

30 листопада Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством РФ у віці від 16 до 60 років

З початку введення воєнного стану Російська Федерація (РФ) не пропустила на свою територію 247 громадян України. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, з початку введення воєнного стану російська сторона не пропустила 247 громадян України.

Відзначимо, у зв'язку з воєнним станом Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці від 16 до 60 років.

Також Україна заборонила в'їзд до Криму для іноземців.

З четверга, 29 листопада, адміністративний кордон з окупованим півостровом можуть перетинати виключно громадяни України. Обмеження діятимуть протягом дії воєнного стану.

Нагадаємо, протягом тижня 160 громадянам України відмовили у в'їзді на територію Росії, при цьому ніяких документальних пояснень про причини відмови Росія не дає.

З українського боку, з початку дії воєнного стану до України не пропустили 680 громадян Росії. 

В середньому, за добу в Україну не пропускають від 50 до 70 громадян Росії.

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