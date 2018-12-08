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С начала введения военного положения РФ не пропустила 247 украинцев

Новости » Политика    08.12.2018 - 18:50
С начала введения военного положения РФ не пропустила 247 украинцев
Иллюстративное фото (УНИАН)

30 ноября Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет

С начала введение военного положения Российская Федерация (РФ) не пропустила на свою территорию 247 граждан Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, с начала введения военного положения российская сторона не пропустила 247 граждан Украины.

Отметим, в связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет.

Также Украина запретила въезд в Крым для иностранцев.

С четверга, 29 ноября, административную границу с оккупированным полуостровом могут пересекать исключительно граждане Украины. Ограничения будут действовать в течение действия военного положения.

Напомним, в течение недели 160 гражданам Украины отказали во вьезде на территорию России, при этом никаких документальных объяснений о причинах отказа Россия не дает.

С украинской стороны, с начала действия военного положения в Украину не пропустили 680 граждан России.

В среднем, за сутки в Украину не пропускают от 50 до 70 граждан России.

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