З початку дії воєнного стану до України не пропустили майже 700 громадян РФ

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За добу в Україну не пропускають від 50 до 70 громадян Росії

З початку дії воєнного стану до України не пропустили 680 громадян Росії. Про це РБК-Україна повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

З цієї кількості 340 росіян не пропустили саме в регіонах, де введено правовий режим воєнного стану.

"Загалом 680 громадян Росії не пропустили до України з початку введення воєнного стану. Зокрема, з цього числа - 340 громадян Росії, яких не пропустили саме в регіонах, де введено правовий режим воєнного стану", - повідомив Демченко.

Він також додав, що за добу в Україну не пропускають від 50 до 70 громадян Росії.

"На добу до України в'їжджає десь 700-800 росіян. Відмовляємо десь 50-70 громадянам РФ на добу. Так, за минулу добу відмовлено у в’їзді до України 66 громадянам Росії. Основні причини - це перевищення терміну перебування у нашій країні. Основна маса - це непідтвердження мети перебування в Україні. Також частина відвідала тимчасово окуповані території Криму", - поінформував спікер ДПСУ.

За його словами, всім громадянам РФ була видана картка із вказаними причинами у відмові перетину кордону.

"Інша частина не мала належних документів для перетину кордону. Наприклад, росіяни проїжджають за трьома видами паспортів: закордонний, службовий або дипломатичний. Але намагаються перетнути кордон за внутрішніми паспортами. При цьому, коли ми відмовляємо, громадянину видається картка відмови, в якій чітко визначається, на підставі якої статті законодавства, і причина відмови", - сказав Демченко.

Нагадаємо, 30 листопада у ДПСУ повідомили, що з початку дії воєнного стану на територію України не пропустили понад 100 громадян РФ.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Держприкордонслужби Петро Цигикал повідомив, що в зв'язку з воєнним станом чоловіків із російським громадянством будуть пропускати в Україну тільки з гуманітарних причин.

Відзначимо, у зв'язку з воєнним станом Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці від 16 до 60 років.

Додамо також, протягом тижня 160 громадянам України відмовили у в'їзді на територію Росії, при цьому ніяких документальних пояснень про причини відмови Росія не дає.