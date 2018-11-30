Порошенко проводить нараду щодо оборони

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Нарада проходить за участю керівників силових відомств

Президент України Петро Порошенко після введення воєнного стану проводить нараду щодо посилення обороноздатності. Нарада проходить за участю керівників силових відомств.

У нараді беруть участь міністр оборони Степан Полторак, начальник Генштабу Віктор Муженко, міністр закордонних справ Павло Клімкін та керівники інших відомств.

Нагадаємо, раніше Порошенко обговорив з Джастіном Трюдо агресію Російської Федерації проти українських кораблів. Канадський прем'єр підкреслив, що Оттава повністю підтримує Україну, її територіальну цілісність, свободу навігації та засуджує агресивні дії Росії.

До цього Порошенко привітав рішення президента США Дональда Трампа про скасування зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним на саміті в Аргентині. Відзначимо, зустріч скасували через ситуацію в Керченській протоці.

"Виходячи з того, що кораблі і моряки не були повернуті до України, я вирішив, що було б краще, якби всі зацікавлені сторони скасували мою раніше заплановану зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним. Я з нетерпінням очікую зустріч, як тільки ця ситуація буде вирішена ", - заявив Трамп.