На Донбасі поранені троє українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Обстріли вели з заборонених Мінськом мінометів

Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування ООС у Facebook.

Так, противник обстріляв позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь по наших позиціях з мінометів 82-го калібру, випустивши 24 міни, а також автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Водяне ворог застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17, а оборонців Славного та Невельського обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поруч з населеним пунктом Піски окупанти вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ порушили режим припинення вогню поруч з Новоолександрівкою. Там використовували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

"Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення... Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що 15 травня на окупованій території Луганської області був обстріляний патруль СММ ОБСЄ. Інцидент стався поблизу окупованого Березівського, коли спостерігачі здійснювали оголошений політ безпілотника малого радіуса дії.

Автор: Инна Собора