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Український військовий отримав кульове поранення під час обстрілу Пісків

Новини » Надзвичайні події     17.05.2020 - 21:46
Український військовий отримав кульове поранення під час обстрілу Пісків
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Окупанти застосували гранатомети та кулемети

Проросійські бойовики ввечері 17 травня здійснили обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Пісків. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування ООС у Facebook.

За даними штабу, російсько-окупаційні сили відкрили вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Підрозділи Об'єднаних сил відкрили вогонь у відповідь з наявної зброї. Втрати бойовиків уточнюються.

"Внаслідок обстрілу один український захисник отримав кульове поранення. Воїна доставлено до лікарського закладу, де йому оперативно надано належну медичну допомогу. Стан його здоров’я задовільний", - розповіли в командуванні.

Зазначимо, що сьогодні це вже другий випадок поранення українських військовослужбовців в результаті підступних дій російсько-окупаційних сил на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що з початку поточної доби проросійські бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Славного. У штабі зазначали, що один український воїн був поранений.

Також РБК-Україна писало, що 15 травня на окупованій території Луганської області був обстріляний патруль СММ ОБСЄ. Інцидент стався поблизу окупованого Березівського, коли спостерігачі здійснювали оголошений політ безпілотника малого радіуса дії.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасобстрелПескираненыебойовикиООС
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