Реінтеграція Донбасу неможлива без національного діалогу, - Резніков

Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)

Резніков зазначив, що реінтеграцію Донбасу має прийняти вся Україна

Реінтеграція окупованого Донбасу неможлива без національного інклюзивного діалогу. При цьому процес реінтеграції має бути прийнятий всією Україною.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, реінтеграція Донбасу неможлива без прийняття її з боку всієї України.

"Тому, коли ми говоримо про головну ідеологію міністерства, ми говоримо, що це, в принципі, міністерство національної єдності. Оскільки для того, щоб провести реінтеграцію, потрібно провести національний інклюзивний діалог, всіх один з одним", - зазначив Рєзніков.

Він також підкреслив, що згідно з соціологічними дослідженнями, більшість жителів окупованого Донбасу не готова повернутися до складу України. При цьому неготовність до прийняття територій є і в самій Україні.

Резніков додав, що Україна може достукатися до жителів ОРДЛО через сервіси, послуги і розуміння людей.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що представники окупованого Донбасу в Контактній групі для участі в її роботі повинні мати суспільну легітимність. Це можуть бути священики, журналісти, юристи або представники місцевої влади, обраної на виборах 2010 року.

Зазначимо, українська прокуратура почала розслідувати примусову "націоналізацію" на окупованому Донбасі.

Автор: Іван Петров