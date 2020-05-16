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Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на окупованій території Донбасу

Новини » Надзвичайні події     16.05.2020 - 19:01
Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на окупованій території Донбасу
Фото: спостерігачі ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)

Звідки вівся вогонь по спостерігачах в ОБСЄ не повідомляють

Патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапив під обстріл поблизу окупованого населеного пункту Березівське. Спостерігачі в результаті обстрілу не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ОБСЄ.

За даними організації, інцидент стався 15 травня, коли патруль у складі 6 співробітників на 2 автомобілях здійснював моніторинг дотримання режиму припинення вогню та виконував оголошений політ безпілотника малого радіуса дії.

Під час приземлення безпілотника, коли апарат був на висоті 5 метрів над землею, члени патруля помітили 2 вогняні невстановлені боєприпаси, які рухалися в їхньому напрямку та розірвалися у повітрі. Жоден спостерігач не постраждав.

"Невдовзі вони побачили та почули 2 вибухи, а також побачили дим на висоті орієнтовно 80-100 метрів над землею та на відстані приблизно 20 метрів на північний захід від свого місцеперебування", - йдеться в повідомленні ОБСЄ.

Зазначається, що після інциденту патруль негайно перемістився на іншу позицію приблизно за 3 км від південно-західної околиці Березівського, де спостерігачі продовжили здійснювати моніторинг безпекової ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 16 травня на Донбасі було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. В результаті ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали. Окупаційні сили застосовували сьогодні заборонене мінськими угодами озброєння.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ОБСЄ
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