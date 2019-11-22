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Скороход збирається створити депутатську групу "Справжні слуги"

Новини » Політика     22.11.2019 - 23:20
Скороход збирається створити депутатську групу "Справжні слуги"
Фото: Анна Скороход (facebook.com/sluganarodu skorokhod 93)

Депутатську групу нардеп збирається створити разом із Антоном Поляковим

Виключена з фракції "Слуга народу" народний депутат Анна Скороход заявила, що разом зі своїм колегою Антоном Поляковим збирається створити власну депутатську групу. Про це Скороход сказала в інтерв’ю "Громадському радіо".

Вона зазначила, що зможе зібрати більше депутатів, ніж у фракції "Слуга народу", оскільки серед депутатів є ті, кому не подобаються рішення, які ухвалюють в Раді.

"Ми зараз з Антоном (Поляковим, - ред.) створимо групу "Справжні слуги" чи "Слуга народу-2". Нас буде більше, от побачите. Є люди, яким не подобається те ставлення і ті рішення, які ухвалюються", - сказала Скороход.

Також Скороход додала, що вона йшла на вибори із президентською програмою, тож і надалі буде із нею іти.

Нагадаємо, 15 листопада нардепи Скороход і Поляков повідомили, що їх виключили з факції "Слуга народу". Вони назвали це рішення політично мотивованим. Виключення відбулося після того, як нардепи не підтримали голосування у Раді щодо ринку землі.

РБК-Україна писало, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у депутатській групі є тільки "три проблемні людини".

Крім Скороход та Полякова з фракції на тлі скандалу вийшов нардеп Роман Іванісов. За його словами, він пішов на такий крок, щоб не ставити під удар репутацію всієї фракції. За офіційними даними, в 1990-х він був засуджений за зґвалтування.

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