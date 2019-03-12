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Корупція в "оборонці": НАБУ заявило про початок службового розслідування

Новини » Суспільство    12.03.2019 - 18:12
Корупція в "оборонці": НАБУ заявило про початок службового розслідування
Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Журналісти-розслідувачі встановили, що НАБУ було замішане у схемах розкрадання в "Укроборонпромі"

Управління внутрішнього контролю НАБУ розпочало службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників Бюро, пов’язаних з фігурантами журналістського розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі". Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У НАБУ стверджують, що почали внутрішнє розслідування ще до виходу останнього випуску програми "Наші гроші".

"На даний час службове розслідування триває. Також запевняємо у всебічному сприянні слідчим Державне бюро розслідувань у проведенні розпочатого ними розслідування за фактами, оприлюдненими BIHUS.info", - йдеться у повідомленні.

Корупція в &quot;оборонці&quot;: НАБУ заявило про початок службового розслідуванняНагадаємо, Transparency International Ukraine закликало керівників Служби безпеки України (СБУ), Державної фіскальної служби (ДФС), Військової прокуратури ГПУ та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) невідкладно розпочати перевірку дій співробітників, які фігурують у розслідуванні журналістів "Наші гроші" про розкрадання в "Укроборонпромі".

РБК-Україна писало, що у останній частині розслідування програми "Наші гроші" йшлося про те, що НАБУ, САП, ГПУ та ДФС були замішані у схемах розкрадання в "Укроборонпромі".

У ГПУ відреагували і заявили, що хабарі не брали. У СБУ заявили, що вже йде суд на їх співробітником, який був замішаний у схемах. Також зі сторони новоствореного Державного бюро розслідувань була заява, що вони з'ясують роль слідчих органів у корупції в оборонній сфері.

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