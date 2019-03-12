Корупція в "оборонці": НАБУ заявило про початок службового розслідування

Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Журналісти-розслідувачі встановили, що НАБУ було замішане у схемах розкрадання в "Укроборонпромі"

Управління внутрішнього контролю НАБУ розпочало службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників Бюро, пов’язаних з фігурантами журналістського розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі". Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У НАБУ стверджують, що почали внутрішнє розслідування ще до виходу останнього випуску програми "Наші гроші".

"На даний час службове розслідування триває. Також запевняємо у всебічному сприянні слідчим Державне бюро розслідувань у проведенні розпочатого ними розслідування за фактами, оприлюдненими BIHUS.info", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Transparency International Ukraine закликало керівників Служби безпеки України (СБУ), Державної фіскальної служби (ДФС), Військової прокуратури ГПУ та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) невідкладно розпочати перевірку дій співробітників, які фігурують у розслідуванні журналістів "Наші гроші" про розкрадання в "Укроборонпромі".

РБК-Україна писало, що у останній частині розслідування програми "Наші гроші" йшлося про те, що НАБУ, САП, ГПУ та ДФС були замішані у схемах розкрадання в "Укроборонпромі".

У ГПУ відреагували і заявили, що хабарі не брали. У СБУ заявили, що вже йде суд на їх співробітником, який був замішаний у схемах. Також зі сторони новоствореного Державного бюро розслідувань була заява, що вони з'ясують роль слідчих органів у корупції в оборонній сфері.