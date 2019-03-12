У ГПУ прокоментували розслідування журналістів про корупцію в оборонній сфері

Фото: Андрій Лисенко (mediarnbo.org)

У ГПУ вважають, що інформація про затягування справи з боку Генпрокуратури не відповідає дійсності

Після опублікованого розслідування "Наші гроші" про розкрадання в "Укроборонпромі", в ГПУ заявили, що розмови про хабарі для закриття чи затягування справи з боку Генпрокуратури не відповідають дійсності. Про це повідомляє в Facebook прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

За його словами, у ГПУ розслідується лише одне провадження.

"В його рамках закон дає можливість прокуратурі розслідувати некорупційні злочини. Відповідно, було два напрямки розслідування. Перший - шахрайство. Цей епізод в суді з 2018 року. На лаві підсудних перебуває, зокрема, і співробітник СБУ, який згадується в розмовах із фігурантом розслідування - Рогозою. Другий - по несплаті податків", - написав він.

Лисенко пише, що затягування справи про корупцію в обороні з боку ГПУ не відповідає дійсності.

"Оголошена підозра, стягнута чимала сума недоїмки до держбюджету.

Тому всі розмови про хабарі для закриття чи затягування справи з боку ГПУ не відповідають дійсності. Щодо корупційної складової, то розкрадання чи корупційні дії посадових осіб "Укроборонпрому" - виключна підслідність НАБУ", - написав він.

Нагадаємо, в розслідуванні журналістки Лесі Іванової йшлося про те, що майже всі правоохоронні органи знали про вказані схеми розкрадання в "Укроборонпромі". В часності, НАБУ, ГПУ та СБУ.

Після цього новостворене Державне бюро розслідувань заявило, що з'ясує роль НАБУ, СБУ і прокуратури в корупції в оборонній сфері.