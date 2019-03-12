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ДБР з'ясує роль слідчих органів у корупції в оборонній сфері

Новини » Політика    12.03.2019 - 11:11
ДБР з'ясує роль слідчих органів у корупції в оборонній сфері
Фото: Ольга Варченко (facebook.com/ol.varchenko)

Розслідуванням корупції в оборонній сфері займеться і ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) з'ясує роль НАБУ, СБУ і прокуратури в корупції в оборонній сфері. Про це у Facebook повідомила перший заступник ДБР Ольга Варченко.

За її словами, центральний апарат ДБР почав розслідування за матеріалами програми "Наші гроші". Вона зазначила, що зі змісту журналістського розслідування випливає, що група осіб вела розмову про передачу хабарів посадовим особам ГПУ, СБУ, Фіскальної служби і НАБУ за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за причетність до схемі між ТОВ "Оптимаспецдеталь" та підприємств "Укроборонпрому".

Варченко зазначила, що у разі доведення провини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

ДБР з'ясує роль слідчих органів у корупції в оборонній сфері

 

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко вимагав, щоб Рахункова палата провела ревізію контрактів і таємних документів в рамках скандалу з приводу розкрадань на "Укроборонпромі".

До цього він також заявив, що аудит "Укроборонпрому" і підприємств-учасників концерну буде проведено до кінця року.

 

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