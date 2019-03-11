Стало відомо про роль слідчих органів у схемах з оборонкою, - розслідування

Фото: Олег Гладковський (УНІАН)

Вийшли нові частини розслідування про розкрадання в оборонному комплексі

Слідчі органи були проінформовані про розкрадання на оборонці і закривали справи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Bihus.info".

Майже всі правоохоронні органи, як стверджують автори розслідування, знали про вказані схеми. Як зазначається, всі силові структури заводили кримінальні справи.

Так,згідно із даних розслідування, податкова, Нацполіція, СБУ, військова прокуратура, НАБУ "починали, але або ховали, або спускали розслідування на гальма", а самі розслідування пропадали не безкоштовно.

Автори розслідування стверджують, що правоохоронці розслідували діяльність фірми "Оптимумспецдеталь", яка була задіяна в оборудках.

Згідно із листувань, які продемонстрували журналісти у розслідуванні, підприємці часто давали хабарі правоохоронцям. Здебільшого, йшлось про 10-20 тисяч доларів за раз.

Зазначається також, що про вказаний так званий бізнес на оборонці також знали в НАБУ. Так, у 2016 році НАБУ в рамках розслідування іншого провадження внесло "Оптимумспецдеталь" до переліку фіктивних фірм.

Окрім того, журналісти зазначають, що ще одною ланкою оборудок виступив колишній таємний агент НАБУ - Євген Шевченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальну справу за результатами аналізу інформації, викладеної у третій частині розслідування "Bihus.info" про факти розкрадання в оборонці.

РБК-Україна писало, що нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті.