TI закликає правоохоронців провести внутрішнє розслідування через корупцію в "оборонці"

Іллюстративне фото (Уніан)

У ТІ наголошують на потребі рішучих дій з боку керівництва НАБУ для відновлення репутації

Transparency International Ukraine закликає керівників Служби безпеки України (СБУ), Державної фіскальної служби (ДФС), Військової прокуратури ГПУ та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) невідкладно розпочати перевірку дій співробітників, які фігурують у розслідуванні журналістів "Наші гроші" про розкрадання в "Укроборонпромі". Про це повідомляє прес-служба організації.

У організації зазначили, що доцільно б було долучити до цього громадськість для прозорості процесу. Зокрема, у ТІ наголошують на потребі рішучих дій з боку керівництва НАБУ для відновлення репутації Антикорупційного бюро.

"НАБУ є частиною антикорупційної інфраструктури, на яку покладають великі надії як український народ, так і міжнародні партнери. Бюро повинно продемонструвати здатність до контролю за дотриманням законності його співробітниками, а за потреби - до самоочищення. На думку ТІУ, НАБУ має якнайшвидше задіяти Управління внутрішнього контролю для розслідування фактів щодо окремих детективів та керівників Антикорбюро та відсторонити співробітників від посад до рішення Дисциплінарної комісії", - закликають у Transparency International.

У організації додали, що чекають на позачергове засідання Ради громадського контролю НАБУ, членами якої є представники ТІ.

"Саме цей інститут громадянського суспільства має законні механізми контролю за діяльністю НАБУ і є гарантом прозорості Бюро", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у розслідуванні програми "Наші гроші" йшлося про те, що НАБУ, САП, ГПУ та ДФС були замішані у схемах розкрадання в "Укроборонпромі".

У ГПУ вже відреагували і заявили, що хабарі не брали. Від НАБУ ще офіційного коментара немає. Також зі сторони новоствореного Державного бюро розслідувань була заява, що вони з'ясують роль слідчих органів у корупції в оборонній сфері.