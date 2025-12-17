ua en ru
В НАБУ прокомментировали скандальную запись фигурантов "Мидаса" о защите над ТЭЦ

Среда 17 декабря 2025 09:48
В НАБУ прокомментировали скандальную запись фигурантов "Мидаса" о защите над ТЭЦ
Автор: Антон Корж

Пока неизвестно, вылилась ли скандальная запись фигурантов дела "Мидас" о якобы "отсутствии смысла" строить защиту над энергетическими объектами, в конкретную бездеятельность. Нужен полный аудит расходов и действий.

Об этом рассказал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в интервью РБК-Украина.

Абакумову напомнили о скандальной записи одного из разговоров фигурантов "Мидаса" - "Тенора" (Дмитрия Басова, чиновника "Энергоатома") и "Рокета" (Игоря Миронюка, экс-советника министра энергетики), когда они обсуждали, что строить защитные сооружения над объектами энергетики, мол, "нет смысла".

Абакумов в ответ на вопрос, привел ли этот разговор к тому, что где-то не была построена защита и объект разрушили оккупанты, отметил, что это вопрос в первую очередь к органам и структурам, которые "отвечают за планирование, строительство и ввод в эксплуатацию защитных сооружений".

"С нашей точки зрения, логичным шагом здесь должен был бы стать публичный аудит решений и действий в этой сфере: кто именно принимал решение, на основании чего, как оценивались риски для безопасности объектов. Но это скорее совет со стороны органа досудебного расследования, а не наша прямая компетенция", - подчеркнул он.

Абакумов добавил, что НАБУ не может заменять собой профильные министерства и военное командование, давая какую-то оценку.

"Единственное, что можем сказать, что во время разговоров "Тенор" и "Рокет" озвучивали, что в некоторых случаях лучше подождать дней 10 - условно месяц для того, чтобы процент неправомерного вознаграждения увеличился", - пояснил он.

Дмитрий Басов - бывший руководитель управления Генеральной прокуратуры, занимавшегося расследованием преступлений организованных групп, а также экс-сотрудник Фонда госимущества. Впоследствии он занял должность исполнительного директора по физической защите и безопасности в государственной компании "Энергоатом". В деле "Мидас" проходит под кличкой "Тенор".

Игорь Миронюк - бывший советник министра энергетики, который фигурирует в деле под кличкой "Рокет". Миронюка связывают с экс-нардепом и предателем Украины Андреем Деркачем, который за свою измену получил в России должность сенатора.

Напомним, что в ноябре 2025 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. Руководителем схемы, по версии детективов, был бизнесмен Тимур Миндич - бывший деловой партнер президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее РБК-Украина сообщало, кто именно фигурирует в громкой спецоперации "Мидас". Полный перечень лиц можно посмотреть в материале издания. Скандал стоил кресел двум министрам, которые были фигурантами скандальных пленок и руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

