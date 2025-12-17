В НАБУ прокоментували скандальний запис фігурантів "Мідасу" про захист над ТЕЦ

Наразі невідомо, чи вилився скандальний запис фігурантів справи "Мідас" про нібито "відсутність сенсу" будувати захист над енергетичними об'єктами, у конкретну бездіяльність. Потрібен повний аудит витрат та дій.

Абакумову нагадали про скандальний запис однієї з розмов фігурантів "Мідасу" - "Тенора" (Дмитра Басова, чиновника "Енергоатому") та "Рокета" (Ігоря Миронюка, ексрадника міністра енергетики), коли вони обговорювали, що будувати захисні споруди над об'єктами енергетики, мовляв, "немає сенсу".

Абакумов у відповідь на питання, чи привела ця розмова до того, що десь не було побудовано захист та об'єкт зруйнували окупанти, зазначив, що це питання в першу чергу до органів та структур, які "відповідають за планування, будівництво і введення в експлуатацію захисних споруд".

"З нашої точки зору, логічним кроком тут мав би стати публічний аудит рішень і дій у цій сфері: хто саме ухвалював рішення, на підставі чого, як оцінювалися ризики для безпеки об’єктів. Але це радше порада з боку органу досудового розслідування, а не наша пряма компетенція", - підкреслив він.

Абакумов додав, що НАБУ не може замінювати собою профільні міністерства та військове командування, даючи якусь оцінку.

"Єдине, що можемо сказати, що під час розмов "Тенор" і "Рокет" озвучували, що в деяких випадках краще почекати днів 10 - умовно місяць для того, щоб відсоток неправомірної винагороди збільшився", - пояснив він.