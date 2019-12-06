До НАБУ передали 20 справ Майдану

Фото: Національне антикорупційне бюро України (twitter.com/nab_ukr)

Процес передачі проваджень триває

Генеральна прокуратура України (ГПУ) фактично передала до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 20 справ щодо подій на Майдані у 2013-2014 роках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Зазначається, що наразі відповідно до прийнятих процесуальних рішень фактично передали за підслідністю до НАБУ 20 кримінальних проваджень. Процес передачі проваджень триває.

"На даний час комісія провела інвентаризацію матеріалів досудового розслідування в переважній більшості кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких триває, зупинено або закрито, загальним обсягом 3 400 томів. При цьому фактів невідповідностей по інвентаризованому на даний момент обсягу матеріалів не встановлено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідування. Законом передбачається переведення до ДБР слідчих і прокурорів, які розслідували в Генеральній прокуратурі справи Майдану.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 жовтня Рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №2116 президента Володимира Зеленського про зміни в закон про Держбюро розслідувань. За проект закону тоді проголосували 263 нардепа.

Як писало РБК-Україна раніше, 20 вересня депутати ВР включили даний проект закону до порядку денного.