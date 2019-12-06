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НАБУ передали 20 дел Майдана

Новости » Политика     06.12.2019 - 19:30
НАБУ передали 20 дел Майдана
Фото: Национальное антикоррупционное бюро Украины (twitter.com/nab_ukr)

Процесс передачи производств продолжается

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) фактически передала Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) 20 дел о событиях на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Сообщается, что сейчас согласно принятым процессуальным решеним фактически передали по подследственности НАБУ 20 уголовных производств. Процесс передачи производств продолжается.

"В настоящее время комиссия провела инвентаризацию материалов досудебного расследования в подавляющем большинстве уголовных производств, досудебное расследование в которых продолжается, приостановлено или закрыто, общим объемом 3 400 томов. При этом фактов несоответствий по инвентаризованом на данный момент объеме материалов не установлено", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования. Законом предусматривается перевод в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали в Генеральной прокуратуре дела Майдана.

Как сообщало РБК-Украина, 17 октября Рада одобрила за основу в первом чтении законопроект №2116 президента Владимира Зеленского об изменениях в закон о Госбюро расследований. За проект закона тогда проголосовали 263 нардепа.

Как писало РБК-Украина ранее, 20 сентября депутаты ВР включили данный проект закона в повестку дня.

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