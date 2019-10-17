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Рада схвалила закон Зеленського про ДБР за основу

Новини » Політика    17.10.2019 - 14:02
Рада схвалила закон Зеленського про ДБР за основу
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

ДБР пропонують зробити державним правоохоронним органом

Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект №2116 президента Володимира Зеленського про зміни в закон "Про Державне бюро розслідувань (ДБР)", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект закону проголосували 263 нардепи.

Рада схвалила закон Зеленського про ДБР за основу

Законопроект Зеленського пропонує визначити правовий статус Державного бюро розслідувань - ДБР стає державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

При цьому за чинною редакцією закону про ДБР, бюро є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Проектом пропонується змінити підхід до визначення граничної чисельності центрального апарату та територіальних управлінь ДБР. Передбачається, що граничну чисельність центрального апарату та територіальних управлінь бюро визначатиме Кабінет міністрів України за поданням директора ДБР (на сьогодні гранична чисельність центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань визначена безпосередньо законом "Про ДБР" та становить 1 тисячу 500 осіб).

Крім того, уточнюються порядок призначення директора ДБР та його повноваження; унормовуються підстави притягнення працівників бюро до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти законопроект №2116 про зміни до закону про ДБР у першому читанні за основу.

Як писало РБК-Україна, 20 вересня депутати ВР включили даний проект закону до порядку денного. Відзначимо, профільний комітет раніше рекомендував включити проект закону до порядку денного другої сесії парламенту. За включення проголосували 250 нардепів.

Відзначимо також, до Конституційного суду України (КСУ) надійшло звернення Верховної ради про надання висновку щодо закону Зеленського про його право призначати глав ДБР та Національного антикорупційного бюро України.

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