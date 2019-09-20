Рада включила закон Зеленського про ДБР до порядку денного сесії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За включення проголосували 250 парламентарів

Парламент включив до порядку денного другої сесії законопроект №2116 президента Володимира Зеленського про зміни в закон "Про Державне бюро розслідувань" (ДБР). Про це повідомив спікер Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За включення проголосували 250 депутатів Ради.

Зазначимо, що законопроект Зеленського пропонує визначити правовий статус Державного бюро розслідувань - ДБР стає державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

При цьому за чинною редакцією ЗУ "Про Державне бюро розслідувань" ДБР є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Також змінюється підхід до визначення граничної чисельності центрального апарату та територіальних управлінь ДБР: передбачається, що граничну чисельність центрального апарату та територіальних управлінь бюро визначатиме Кабінет міністрів України за поданням директора ДБР. При цьому на сьогодні гранична чисельність центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань становить 1 тисячу 500 осіб.

Крім того, уточнюється порядок призначення директора ДБР та його повноваження; унормовуються підстави притягнення працівників бюро до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, Комітет рекомендував Верховній раді включити до порядку денного другої сесії законопроект змін до закону "Про Державне бюро розслідувань".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет рекомендує Верховній раді прийняти проект щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури в цілому як закон.