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Зеленський наполягає на перезавантаженні Держбюро розслідувань

Новини » Політика     03.12.2019 - 10:30
Зеленський наполягає на перезавантаженні Держбюро розслідувань
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський закликає Раду прийняти законопроект № 2116

Президент Володимир Зеленський закликає Раду прийняти законопроект № 2116 про перезапуск Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це він написав у Telegram-каналі.

Зеленський попросив парламентарів підтримати важливі поправки та загалом законопроект № 2116 щодо вдосконалення роботи ДБР.

"Права рука" директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі 150 тис доларів. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво бюро", - заявив він.

Зеленський наполягає на перезавантаженні Держбюро розслідувань

Нагадаємо, правоохоронці проводили обшук у Ігоря Щербини, який називав себе співробітником ДБР по справі отримання хабара. Щербина і його спільник нібито отримали 150 тис. доларів за закриття в ДБР кримінального провадження.

Також в Telegram з'явився канал, на якому виклали записи розмов у кабінеті Труби. На цих записах директор ГБР нібито за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана розпоряджається призупинити обшуки в Дніпровській міськраді, "ПриватБанку" та НБУ на час візиту місії МВФ.

На скандал відреагував президент України Володимир Зеленський.

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Новини України Володимир ЗеленськийРоман ТрубаДБР
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