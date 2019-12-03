Зеленський наполягає на перезавантаженні Держбюро розслідувань

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський закликає Раду прийняти законопроект № 2116

Президент Володимир Зеленський закликає Раду прийняти законопроект № 2116 про перезапуск Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це він написав у Telegram-каналі.

Зеленський попросив парламентарів підтримати важливі поправки та загалом законопроект № 2116 щодо вдосконалення роботи ДБР.

"Права рука" директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі 150 тис доларів. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво бюро", - заявив він.

Нагадаємо, правоохоронці проводили обшук у Ігоря Щербини, який називав себе співробітником ДБР по справі отримання хабара. Щербина і його спільник нібито отримали 150 тис. доларів за закриття в ДБР кримінального провадження.

Також в Telegram з'явився канал, на якому виклали записи розмов у кабінеті Труби. На цих записах директор ГБР нібито за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу президента Андрія Богдана розпоряджається призупинити обшуки в Дніпровській міськраді, "ПриватБанку" та НБУ на час візиту місії МВФ.

На скандал відреагував президент України Володимир Зеленський.