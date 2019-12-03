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Кількісний склад відділу ДБР по справах Майдану збільшать

Новини » Політика     03.12.2019 - 13:38
Кількісний склад відділу ДБР по справах Майдану збільшать
Фото: Роман Монастирський (facebook.com)

Цей відділ можуть переформувати в управління

Кількісний склад відділу Державного бюро розслідувань (ДБР) з розслідування справ Майдану мають збільшити. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна

Монастирський зазначив, що відділ також можуть переформатувати в управління.

"Вже сьогодні створений відділ третього слідчого управління Державного бюро розслідування. Це відділ, який розслідуватиме справи Майдану. Звичайно, я думаю, що кількісний склад цього відділу має бути збільшено. Дедалі наше бачення, про що ми говорили з родиною Небесної сотні, з адвокатом. Це може стати окреме управління ДБР, яке буде мати відповідний штат, який буде спроможний в найкоротші терміни розглянути цю справу", - заявив Монастирський.

Нагадаємо, припинення повноважень глави ДБР Романа Труби та його заступників відбудеться одразу ж після набуття чинності прийнятим ВР законопроектом №2116.

У свою чергу, раніше Труба заявив, що не подаватиме у відставку через скандал з опублікованими записами нібито його розмов в одному з Telegram-каналів.

РБК-Україна писало, що сьогодні Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідування

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