ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет Ради підтримав переведення до ДБР прокурорів у справах Майдану

Новини » Політика     27.11.2019 - 19:38
Комітет Ради підтримав переведення до ДБР прокурорів у справах Майдану
Фото: Денис Монастирський (facebook.com Наталія Мамченко)

За нову редакцію правки проголосувала більшість членів комітету

Профільний комітет Верховної ради України підтримав нову редакцію поправки про переведення до ДБР слідчих та прокурорів, які розслідували у генеральній прокуратурі справи Майдану. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна

Мова йде про процесуальних керівників у провадженнях, які стосуються подій, які мали місце під час мирних акцій протесту у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

"Питання стосується переведення слідчих органів прокуратури, прокурорів, які проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво у справах Майдану до ДБР. Ми запропонували і підтримали правку № 318. Але виходить, що коли ми готували цю правку, мали на увазі, що закон мав бути прийнятий на минулому пленарному тижні і до 20 числа мав набрати чинності. А у зв'язку з тим, що ми розтягнули це питання(прийняття закону про оновлення ДБР - ред.) на 3 грудня, виникає необхідніть уточнити це питання. Відповідно, цю правку потрібно відкорегувати", - заявив Монастирський.

Так, за нову редакцію правки проголосувала більшість членів комітету.

"Нам з вами потрібно технічно уточнити. Ми маємо затвердити додаткову порівняльну таблицю до законопроекту № 2116 в редакції цього комітету і проголосувати за внесення цієї правки", - наголосив депутат.

Відзначимо, що адвокат, який представляє інтереси сімей Героїв Небесної сотні, Євгенія Закревська оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану. За її словами, справи Майдану вже нікому не цікаві, а в парламентарів є "більш важливі справи", ніж ухвалення необхідних законопроектів.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура передасть іншим органам більше ста проваджень у справах Майдану.

Додамо також, раніше заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак назвав кількість вироків у справах про злочини на Майдані. На даний момент обвинувальні вироки винесені стосовно 19 осіб.

У ГПУ вирішують питання щодо проведення експериментів у справах Майдану Призначений новий прокурор Запорізької області
Новини України Майданпрокурор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся