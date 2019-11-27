Комітет Ради підтримав переведення до ДБР прокурорів у справах Майдану

Фото: Денис Монастирський (facebook.com Наталія Мамченко)

За нову редакцію правки проголосувала більшість членів комітету

Профільний комітет Верховної ради України підтримав нову редакцію поправки про переведення до ДБР слідчих та прокурорів, які розслідували у генеральній прокуратурі справи Майдану. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна

Мова йде про процесуальних керівників у провадженнях, які стосуються подій, які мали місце під час мирних акцій протесту у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

"Питання стосується переведення слідчих органів прокуратури, прокурорів, які проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво у справах Майдану до ДБР. Ми запропонували і підтримали правку № 318. Але виходить, що коли ми готували цю правку, мали на увазі, що закон мав бути прийнятий на минулому пленарному тижні і до 20 числа мав набрати чинності. А у зв'язку з тим, що ми розтягнули це питання(прийняття закону про оновлення ДБР - ред.) на 3 грудня, виникає необхідніть уточнити це питання. Відповідно, цю правку потрібно відкорегувати", - заявив Монастирський.

Так, за нову редакцію правки проголосувала більшість членів комітету.

"Нам з вами потрібно технічно уточнити. Ми маємо затвердити додаткову порівняльну таблицю до законопроекту № 2116 в редакції цього комітету і проголосувати за внесення цієї правки", - наголосив депутат.

Відзначимо, що адвокат, який представляє інтереси сімей Героїв Небесної сотні, Євгенія Закревська оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану. За її словами, справи Майдану вже нікому не цікаві, а в парламентарів є "більш важливі справи", ніж ухвалення необхідних законопроектів.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура передасть іншим органам більше ста проваджень у справах Майдану.

Додамо також, раніше заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак назвав кількість вироків у справах про злочини на Майдані. На даний момент обвинувальні вироки винесені стосовно 19 осіб.