На Киевщине 370 тысяч семей остаются без света из-за непогоды и обстрелов

Как рассказали в компании, со вчерашнего дня энергетики ликвидируют последствия непогоды в Киевской области и за это время, по их информации 0 свет удалось вернуть почти 60 тысячам семей.

В то же время новая массированная атака российских оккупантов привела к дополнительным отключениям.

"Сейчас без электроснабжения остаются более 370 тысяч семей: около 280 тысяч из-за непогоды, еще 90 тысяч из-за последствий обстрела", - говорится в сообщении.

По данным ДТЭК, самая сложная ситуация наблюдается в Бориспольском и Броварском районах, где к экстренным отключениям из-за обстрелов добавились повреждения от непогоды.

В компании отметили, что в течение ночи и утром 154 бригады энергетиков работают в мороз и снег, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома жителей области. Непогода не утихает и, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться в течение дня.

Энергетики призвали соблюдать правила безопасности и не приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров.