ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

С графиками и экстренно: как сегодня выключают свет по всей Украине

Пятница 09 января 2026 10:07
UA EN RU
С графиками и экстренно: как сегодня выключают свет по всей Украине Иллюстративное фото: отключения света будут действовать во всех областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в пятницу, 9 января, во всех регионах Украины снова будут применяться графики отключений света и ограничения мощности для промышленности.

Подробнее о графиках ограничения электроэнергии в разных регионах - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что говорят в "Укрэнерго"

"Будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - сообщили в компании.

Также в "Укрэнерго" добавили, что введение графиков обусловлено повреждениями энергообъектов в результате последних российских ракетно-дронных атак.

Как отметили энергетики, ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в зависимости от нагрузки. Точное время и продолжительность отключений по конкретным адресам необходимо уточнять на официальных ресурсах и страницах облэнерго в вашем регионе.

График отключения света в Киеве

На Левом берегу Киева из-за массированной атаки применены экстренные отключения

В то же время на правом берегу продолжают действовать графики.

Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

График отключения в Киевской области

На Киевщине графики отключений в этот день будут

ь несколько более мягкими. Подавляющему большинству жителей области свет будут выключать дважды, а подчергу 1.1 - трижды, при этом одно из отключений продлится всего 30 минут.

В целом жители области 9 января могут быть без света от 5 до 9,5 часа, в зависимости от подчиненности.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

График отключения в Днепропетровской области

Область частично вернулась к графикам стабилизационных отключений после полного обесточивания в результате атаки РФ.

По графику жители Днепра и области, которым уже восстановили электроснабжение, будут оставаться без света от 5,5 до 11,5 часов.

В то же время часть области до сих пор остается полностью обесточенной.

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

График отключения света в Одесской области

В Одесской области из-за существенных повреждений энергообъектов невозможно спрогнозировать и равномерно распределить отключения между потребителями и составить четкий график.

В связи с этим в регионе применяют экстренные отключения, чтобы предотвратить дополнительные аварии в поврежденной энергосистеме.

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бот в Telegram;
  • личные сообщения в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключения света в Николаевской области

В разрезе подчиненных график выглядит так:

  • 1.1 - 00:00 - 02:00; 09:00 - 16:00;
  • 1.2 - 09:00 - 12:30; 23:00 - 00:00;
  • 2.1 - 07:30 - 09:00; 12:30 - 16:00;
  • 2.2 - 00:00 - 02:00; 07:30 - 09:00; 16:00 - 19:30;
  • 3.1 - 09:00 - 12:30; 19:30 - 23:00;
  • 3.2 - 05:30 - 09:00; 12:30 - 17:30;
  • 4.1 - 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30;
  • 4.2 - 16:00 - 19:30;
  • 5.1 - 02:00 - 05:30; 19:30 - 23:00;
  • 5.2 - 05:30 - 09:00; 12:30 - 16:00;
  • 6.1 - 05:30 - 09:00; 12:30 - 16:00; 23:00 - 00:00;
  • 6.2 - 02:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 17:30.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Графики отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-19:00; 20:30-22:00;
  • 1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00;
  • 2.1 08:00-13:30; 20:30-24:00;
  • 2.2 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:30-24:00;
  • 3.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-22:00;
  • 3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00;
  • 4.1 13:30-17:00;
  • 4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00;
  • 5.1 06:30-10:00; 13:30-20:30;
  • 5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30;
  • 6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30;
  • 6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30.

Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

График отключения света в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

Графики отключения света в Сумской области

Сегодня утром в "Сумыоблэнерго" проинформировали, что по команде НЭК "Укрэнерго" внесены изменения в объем применения графиков почасовых отключений на 9 января.

С графиками и экстренно: как сегодня выключают свет по всей Украине

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

  • на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
  • в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
  • в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
  • в Telegram;
  • в Facebook.

График отключения света в Запорожской области

  • 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30
  • 1.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
  • 2.1: 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
  • 2.2: 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30
  • 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30
  • 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00
  • 4.1: 05:30 - 09:30, 14:00 - 19:00
  • 4.2: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
  • 5.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
  • 5.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
  • 6.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
  • 6.2: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

График отключения света в Хмельницкой области

Сегодня в Хмельницкой области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения потребления электрической мощности (для промышленных потребителей).

Их опубликовало АО "Хмельницкоблэнерго".

С графиками и экстренно: как сегодня выключают свет по всей Украине

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

График отключения света в Полтавской области

с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.
с 06:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
с 08:00 по 19:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
с 19:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей.
с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.

С графиками и экстренно: как сегодня выключают свет по всей Украине

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/.

График отключения света в Черкасской области

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 9 января по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00
  • 1.2 10:00 - 12:00, 17:00 - 19:00
  • 2.1 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00
  • 2.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
  • 3.1 12:00 - 14:00, 19:00 - 22:00
  • 3.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
  • 4.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 15:00, 20:00 - 22:00
  • 4.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00
  • 5.1 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00
  • 5.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
  • 6.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00
  • 6.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

График отключения света в Черниговской области

По команде НЭК "Укрэнерго", 9 января будет действовать график почасовых отключений (ГПВ).

С графиками и экстренно: как сегодня выключают свет по всей Украине

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

График отключения света в Житомирской области

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 2,5 очередей:

  • с 00:00 до 06:00 часов - электричество будут выключать для одной очереди;
  • с 06:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей;
  • с 08:00 до 19:00 часов - электричество будут выключать для трех очередей;
  • с 19:00 до 22:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;
  • с 22:00 до 24:00 часов - электричество будут выключать для одной очереди.

С графиками и экстренно: как сегодня выключают свет по всей Украине

Графики отключения света в Кировоградской области

График имеет следующий вид:

С графиками и экстренно: как сегодня выключают свет по всей Украине

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

График отключения света в Ивано-Франковской области

С графиками и экстренно: как сегодня выключают свет по всей Украине

Узнать свою очередь можно:

  • на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
  • в Viber-боте компании;
  • по ссылке.

График отключения света в Тернопольской области

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

С графиками и экстренно: как сегодня выключают свет по всей УкраинеГрафик отключения света во Львовской области

  • Группа 1.1. Электроэнергии нет с 10:30 до 14:00.
  • Группа 1.2. Электроэнергии нет с 14:00 до 17:30.
  • Группа 2.1. Электроэнергии нет с 10:00 до 10:30, с 14:00 до 17:00.
  • Группа 2.2. Электроэнергии нет с 10:00 до 10:30, с 17:30 до 20:00.
  • Группа 3.1. Электроэнергии нет с 17:30 до 21:00.
  • Группа 3.2. Электроэнергии нет с 21:00 до 24:00.
  • Группа 4.1 Электроэнергии нет с 21:00 до 24:00.
  • Группа 4.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 00:30, с 10:30 до 14:00.
  • Группа 5.1. Электроэнергии нет с 14:00 до 17:30.
  • Группа 5.2. Электроэнергии нет с 14:00 до 17:30.
  • Группа 6.1. Электроэнергии нет с 10:30 до 14:00, с 17:30 до 21:00.
  • Группа 6.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 00:30, с 10:30 до 14:00

С графиками и экстренно: как сегодня выключают свет по всей Украине

Узнать свою очередь отключений можно:

  • на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей).

График отключения света в Ровенской области

  • подчерк 1.1. 00:00-04:00, 12:00-17:00
  • подчередь 1.2. 00:00-04:00, 12:00-17:00
  • подчередь 2.1. 08:00-12:00
  • подчередь 2.2. 08:00-12:00
  • подчередь 3.1. 06:00-10:00
  • подчередь 3.2. 10:00-14:00
  • подочередь 4.1. 08:00-12:00, 16:00-20:00
  • подочередь 4.2. 08:00-12:00, 16:00-20:00
  • подчередь 5.1. 04:00-08:00, 14:00-17:00
  • подчередь 5.2. 04:00-08:00, 17:00-20:00
  • подчередь 6.1. 12:00-16:00, 20:00-00:00
  • подчередь 6.2. 12:00-16:00, 20:00-00:00

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

График отключения света в Волынской области

На Волыни будут действовать такие графики отключения:

С графиками и экстренно: как сегодня выключают свет по всей Украине

График отключения света в Черновицкой области

С графиками и экстренно: как сегодня выключают свет по всей Украине

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Графики отключения света в Закарпатской области

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.

Посмотреть очереди почасовых включений/отключений электроэнергии можно на сайте "Закарпатьеоблэнерго".

С графиками и экстренно: как сегодня выключают свет по всей Украине

Удары РФ по энергетике Украины

Россия продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.

В результате ночного обстрела дронами и ракетами по Киеву повреждена критическая инфраструктура. В некоторых районах города наблюдались перебои со светом.

Перед тем Россия активно атаковала юг Украины. В частности , после массированных ударов 7 января полный блэкаут наступил в Запорожской и Днепропетровской областях.

В то же время глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко отметил, что ожидаемое похолодание до -23 градусов само по себе не представляет критической угрозы для энергосистемы. Ключевым риском для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Отключение света Блэкаут
Новости
Залпы баллистики и "Калибров", есть проблемы со светом и водой: все о последствиях атаки на Киев
Залпы баллистики и "Калибров", есть проблемы со светом и водой: все о последствиях атаки на Киев
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка