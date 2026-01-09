С графиками и экстренно: как сегодня выключают свет по всей Украине

Сегодня в пятницу, 9 января, во всех регионах Украины снова будут применяться графики отключений света и ограничения мощности для промышленности.

Подробнее о графиках ограничения электроэнергии в разных регионах - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что говорят в "Укрэнерго"

"Будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - сообщили в компании.

Также в "Укрэнерго" добавили, что введение графиков обусловлено повреждениями энергообъектов в результате последних российских ракетно-дронных атак.

Как отметили энергетики, ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в зависимости от нагрузки. Точное время и продолжительность отключений по конкретным адресам необходимо уточнять на официальных ресурсах и страницах облэнерго в вашем регионе.

График отключения света в Киеве

На Левом берегу Киева из-за массированной атаки применены экстренные отключения

В то же время на правом берегу продолжают действовать графики.

Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

График отключения в Киевской области

На Киевщине графики отключений в этот день будут

ь несколько более мягкими. Подавляющему большинству жителей области свет будут выключать дважды, а подчергу 1.1 - трижды, при этом одно из отключений продлится всего 30 минут.

В целом жители области 9 января могут быть без света от 5 до 9,5 часа, в зависимости от подчиненности.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram;

в Viber;

на официальном сайте.

График отключения в Днепропетровской области

Область частично вернулась к графикам стабилизационных отключений после полного обесточивания в результате атаки РФ.

По графику жители Днепра и области, которым уже восстановили электроснабжение, будут оставаться без света от 5,5 до 11,5 часов.

В то же время часть области до сих пор остается полностью обесточенной.

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

График отключения света в Одесской области

В Одесской области из-за существенных повреждений энергообъектов невозможно спрогнозировать и равномерно распределить отключения между потребителями и составить четкий график.

В связи с этим в регионе применяют экстренные отключения, чтобы предотвратить дополнительные аварии в поврежденной энергосистеме.

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бот в Telegram;

личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключения света в Николаевской области

В разрезе подчиненных график выглядит так:

1.1 - 00:00 - 02:00; 09:00 - 16:00;

1.2 - 09:00 - 12:30; 23:00 - 00:00;

2.1 - 07:30 - 09:00; 12:30 - 16:00;

2.2 - 00:00 - 02:00; 07:30 - 09:00; 16:00 - 19:30;

3.1 - 09:00 - 12:30; 19:30 - 23:00;

3.2 - 05:30 - 09:00; 12:30 - 17:30;

4.1 - 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30;

4.2 - 16:00 - 19:30;

5.1 - 02:00 - 05:30; 19:30 - 23:00;

5.2 - 05:30 - 09:00; 12:30 - 16:00;

6.1 - 05:30 - 09:00; 12:30 - 16:00; 23:00 - 00:00;

6.2 - 02:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 17:30.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Графики отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-19:00; 20:30-22:00;

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00;

2.1 08:00-13:30; 20:30-24:00;

2.2 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:30-24:00;

3.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-22:00;

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00;

4.1 13:30-17:00;

4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00;

5.1 06:30-10:00; 13:30-20:30;

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30;

6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30;

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30.

Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

График отключения света в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

Графики отключения света в Сумской области

Сегодня утром в "Сумыоблэнерго" проинформировали, что по команде НЭК "Укрэнерго" внесены изменения в объем применения графиков почасовых отключений на 9 января.

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

График отключения света в Запорожской области

1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30

1.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

2.1: 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

2.2: 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30

3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00

4.1: 05:30 - 09:30, 14:00 - 19:00

4.2: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

5.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

5.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

6.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

6.2: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

График отключения света в Хмельницкой области

Сегодня в Хмельницкой области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения потребления электрической мощности (для промышленных потребителей).

Их опубликовало АО "Хмельницкоблэнерго".

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

График отключения света в Полтавской области

с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.

с 06:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.

с 08:00 по 19:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

с 19:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей.

с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:



Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/.

График отключения света в Черкасской области

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 9 января по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00

1.2 10:00 - 12:00, 17:00 - 19:00

2.1 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00

2.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

3.1 12:00 - 14:00, 19:00 - 22:00

3.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00

4.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 15:00, 20:00 - 22:00

4.2 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00

5.1 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00

5.2 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00

6.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00

6.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

График отключения света в Черниговской области

По команде НЭК "Укрэнерго", 9 января будет действовать график почасовых отключений (ГПВ).

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

График отключения света в Житомирской области

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 2,5 очередей:

с 00:00 до 06:00 часов - электричество будут выключать для одной очереди;

с 06:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей;

с 08:00 до 19:00 часов - электричество будут выключать для трех очередей;

с 19:00 до 22:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;

с 22:00 до 24:00 часов - электричество будут выключать для одной очереди.

Графики отключения света в Кировоградской области

График имеет следующий вид:

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

График отключения света в Ивано-Франковской области

Узнать свою очередь можно:

на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";

в Viber-боте компании;

по ссылке.

График отключения света в Тернопольской области

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

График отключения света во Львовской области

Группа 1.1. Электроэнергии нет с 10:30 до 14:00.

Группа 1.2. Электроэнергии нет с 14:00 до 17:30.

Группа 2.1. Электроэнергии нет с 10:00 до 10:30, с 14:00 до 17:00.

Группа 2.2. Электроэнергии нет с 10:00 до 10:30, с 17:30 до 20:00.

Группа 3.1. Электроэнергии нет с 17:30 до 21:00.

Группа 3.2. Электроэнергии нет с 21:00 до 24:00.

Группа 4.1 Электроэнергии нет с 21:00 до 24:00.

Группа 4.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 00:30, с 10:30 до 14:00.

Группа 5.1. Электроэнергии нет с 14:00 до 17:30.

Группа 5.2. Электроэнергии нет с 14:00 до 17:30.

Группа 6.1. Электроэнергии нет с 10:30 до 14:00, с 17:30 до 21:00.

Группа 6.2. Электроэнергии нет с 00:00 до 00:30, с 10:30 до 14:00

Узнать свою очередь отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей).

График отключения света в Ровенской области

подчерк 1.1. 00:00-04:00, 12:00-17:00

подчередь 1.2. 00:00-04:00, 12:00-17:00

подчередь 2.1. 08:00-12:00

подчередь 2.2. 08:00-12:00

подчередь 3.1. 06:00-10:00

подчередь 3.2. 10:00-14:00

подочередь 4.1. 08:00-12:00, 16:00-20:00

подочередь 4.2. 08:00-12:00, 16:00-20:00

подчередь 5.1. 04:00-08:00, 14:00-17:00

подчередь 5.2. 04:00-08:00, 17:00-20:00

подчередь 6.1. 12:00-16:00, 20:00-00:00

подчередь 6.2. 12:00-16:00, 20:00-00:00

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

для Ровно - здесь;

для Ровенской области - здесь;

График отключения света в Волынской области

На Волыни будут действовать такие графики отключения:

График отключения света в Черновицкой области

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Графики отключения света в Закарпатской области

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.

Посмотреть очереди почасовых включений/отключений электроэнергии можно на сайте "Закарпатьеоблэнерго".