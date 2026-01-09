На Київщині 370 тисяч родин залишаються без світла через негоду та обстріли

У Київській області через негоду та російські атаки без електропостачання залишилися 370 тисяч родин. Найскладніша ситуація - в Бориспільському та Броварському районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Як розповіли у компанії, від учора енергетики ліквідовують наслідки негоди в Київській області і за цей час, за їхньою інформацією 0 світло вдалося повернути майже 60 тисячам родин.
Водночас нова масована атака російських окупантів призвела до додаткових відключень.
"Наразі без електропостачання залишаються понад 370 тисяч родин: близько 280 тисяч через негоду, ще 90 тисяч через наслідки обстрілу", - йдеться у повідомленні.
За даними ДТЕК, найскладніша ситуація спостерігається у Бориспільському та Броварському районах, де до екстрених відключень через обстріли додались пошкодження від негоди.
У компанії наголосили, що протягом ночі та зранку 154 бригади енергетиків працюють у мороз і сніг, щоб якнайшвидше повернути світло й тепло в оселі мешканців області. Негода не вщухає і, за прогнозами синоптиків, триватиме протягом дня.
Енергетики закликали дотримуватися правил безпеки та не наближатися до обірваних проводів ближче ніж на вісім метрів.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські загарбники завдали удари ракетами та дронами по об'єктах критичної інфраструктури України.
Основним напрямком удару стала Київська область. Сам Київ ракети та дрони атакували з різних сторін.
Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули. У столиці зафіксовано значні руйнування, зокрема пошкоджено будівлю одного з посольств.
Зранку на лівому березі Києва запровадили екстрені відключення світла. Водночас на правому продовжують діяти графіки.
