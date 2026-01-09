На Київщині 370 тисяч родин залишаються без світла через негоду та обстріли

Як розповіли у компанії, від учора енергетики ліквідовують наслідки негоди в Київській області і за цей час, за їхньою інформацією 0 світло вдалося повернути майже 60 тисячам родин.

Водночас нова масована атака російських окупантів призвела до додаткових відключень.

"Наразі без електропостачання залишаються понад 370 тисяч родин: близько 280 тисяч через негоду, ще 90 тисяч через наслідки обстрілу", - йдеться у повідомленні.

За даними ДТЕК, найскладніша ситуація спостерігається у Бориспільському та Броварському районах, де до екстрених відключень через обстріли додались пошкодження від негоди.

У компанії наголосили, що протягом ночі та зранку 154 бригади енергетиків працюють у мороз і сніг, щоб якнайшвидше повернути світло й тепло в оселі мешканців області. Негода не вщухає і, за прогнозами синоптиків, триватиме протягом дня.

Енергетики закликали дотримуватися правил безпеки та не наближатися до обірваних проводів ближче ніж на вісім метрів.