МИД отреагировал на задержание украинских подростков в Польше

Фото: Украина следит за делом задержанных во Вроцлаве (Getty Images)

Украинские подростки, которых задержали во Вроцлаве по подозрению в вандализме, взяты под стражу на три месяца.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

"По предварительной информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, подозреваемые в вандализме взяты под стражу сроком на три месяца", - сообщили в министерстве. По их словам, консульское должностное лицо находится на контакте с местными правоохранительными органами. "Направлен соответствующий запрос для выяснения обстоятельств происшествия. Дело находится на контроле учреждения", - отметили в МИД.