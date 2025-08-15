МЗС відреагувало на затримання українських підлітків у Польщі

Фото: Україна стежить за справою затриманих у Вроцлаві (Getty Images)

Українських підлітків, яких затримали у Вроцлаві за підозрою у вандалізмі, взято під варту на три місяці.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

"За попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці", - повідомили в міністерстві. За їх словами, консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами. "Направлено відповідний запит для зʼясування обставин події. Справа перебуває на контролі установи", - зазначили в МЗС.