В Польше задержали 17-летнего украинца: обвиняют в диверсиях в пользу Кремля

Польша, Четверг 14 августа 2025 08:56
UA EN RU
В Польше задержали 17-летнего украинца: обвиняют в диверсиях в пользу Кремля Фото: в Польше задержали подростка из Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Польше задержали подростка, которого подозревают в надругательстве над памятником Волынской трагедии и других провокациях по заказу российских спецслужб. Целью таких акций является усиление напряжения между Польшей и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции, заявление представителя Министерства внутренних дел и администрации Польши Яцека Добжинского и заявление главы польского правительства Дональда Туска во время пресс-конференции.

"Подросток размещал на зданиях и памятниках бандеровские флаги и лозунги, пропагандирующие нацистскую идеологию. Свои действия он совершал на территории Вроцлава, Варшавы и в поселке Домостава, где на прошлой неделе 17-летний парень осквернил памятник Волынской трагедии, нарисовав на нем флаг бандеровцев и надпись "Слава УПА" на украинском языке. Сейчас в отношении задержанного проводят процессуальные действия", - написал Добжинский.

Отметим, что хотя Добжинский сообщил о задержании одного украинца, пресс-служба полиции сообщает о двух.

По данным полиции они задержали двух 17-летних граждан Украины, которые, согласно результатам расследования демонстрировали флаги и "лозунги Бандеры", пропагандирующие нацистскую идеологию и восхваляли Степана Бандеру, на фасадах зданий и памятниках, посвященных жертвам Волынской трагедии.

Что говорит Туск

Премьер подчеркнул, что провоцирование конфликтов между Польшей и Украиной очень часто является работой иностранных спецслужб и что россияне "очень рассчитывают на то, что Польшу можно будет поссорить с Украиной".

"Сегодня ABW арестовала (и это не первый такой случай, это очень продуманные акции) молодого украинца, который обвиняется в диверсионных действиях, в частности выполнении враждебных надписей, попытке уничтожения или нанесения оскорбительных рисунков на памятниках, которые унижают достоинство поляков. Этот украинец был завербован иностранными спецслужбами",- подчеркнул Туск.

По его словам, россиянам сложнее завербовать поляков, хотя есть немного и таких случаев.

"Но они вербуют украинцев или белорусов и платят им за совершение диверсионных действий. Они имеют в этом двойной интерес, вторым очевидным из них является провоцирование конфликта между поляками и украинцами", - подчеркнул Туск.

Провокации в Польше

Напомним, в Польше расследуют акт вандализма над памятником жертвам Волынской трагедии. Неизвестные написали там "Слава УПА" и изобразили красно-черный флаг.

Позже Туск отметил, что Россия пытается рассорить Украину и Польшу.

Стоит добавить, что Польша предоставляет Украине военную и политическую поддержку, а на территории Польши даже находит логистический хаб, через который в Украину идет военная помощь.

