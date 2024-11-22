В МИД Украины задокументировали для суда выступление Путина с ракетными угрозами
Обращение российского диктатора Владимира Путина в связи с применением против Украины баллистической ракеты, свидетельствует о намерениях России продолжать агрессивную войну. Единственный способ прекратить агрессию - применить подход "мир через силу".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины (МИД).
В комментарии ведомства отметили, что "тщательно задокументировали" выступление диктатора, посвященное применению против Украины баллистической ракеты средней дальности. И добавили, что с международно-правовой точки зрения это "является еще одним важным свидетельством и фактическим признанием вины в совершении преступления агрессии против Украины и всех производных от него зверств против украинцев".
В МИД заверили, что обеспечат использование этого и других публичных признаний Путина для привлечения его и его приспешников к ответственности и подчеркнули, что "справедливость неизбежна".
Украина имеет право на удары по целям в РФ
В ведомстве также убеждены, что такое заявление российского диктатора в очередной раз свидетельствует о заинтересованности России в продолжении этой войны.
"Именно Путин постоянно расширяет ее масштаб и жестокость, привлекая оружие из Ирана и КНДР, северокорейские войска, а теперь применяя стратегическую баллистическую ракету, которая может быть носителем оружия массового уничтожения. Призываем страны ядерного клуба предостеречь Российскую Федерацию от угроз ядерным оружием", - отмечается в заявлении в МИД.
Ведомство назвало "абсурдными" обвинения Путиным в адрес Украины или ее партнеров в якобы неправомерных действиях, "которые каким-то образом провоцируют преступника на преступления". Там напомнили, что Украина защищается от агрессии согласно статье 51 Устава ООН и имеет полное право наносить удары по любым законным военным целям на территории РФ согласно международному праву.
В МИД подчеркнули, что для прекращения этих ударов, России достаточно прекратить агрессию и вывести войска с суверенной территории Украины.
По утверждению дипломатов, "сегодняшнее заявление еще раз подтверждает, что Путин - единственный, кто стоит на пути остановки войны и восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира".
"Его недавние безрассудные шаги, включая удары по объектам ядерной энергетики Украины и применение нового типа ракеты - это вызов в том числе и всем тем лидерам стран, которые недавно заявляли о недопустимости расширения войны. Мы рассчитываем, что они не будут отмалчиваться, а отреагируют на пренебрежение Путина, создание неприемлемых угроз радиационной безопасности и недопустимый ядерный шантаж", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.
Умиротворение не сработает
Отдельное внимание в МИД обратили на попытки Путина манипулировать общественным мнением стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, и перекладывать ответственность за начатую им войну на другие страны.
В ведомстве считают "лишенными смысла" потуги диктатора выставлять себя борцом за многополярный мир. Дипломаты назвали действия России в отношении Украины "колонизаторской, имперской политикой". В частности, они имеют в виду "хроническое непризнание права нашего государства на существование, независимость и суверенитет и попытки захвата украинских полезных ископаемых".
В МИД отметили, что "под мантрой перехода ко многополярному миру, Россия упорно распространяет нарратив о легитимности применения силовых методов для перераспределения сфер влияния". И подчеркнули, что это полностью противоречит Уставу ООН, нормам и принципам международного права.
"Путин сам сегодня доказал всему миру, что его можно только принудить к миру, никакие разговоры не сработают. Умиротворение никогда не работало и не сработает сейчас. Единственный реалистичный подход - это мир благодаря силе, восстановление полного уважения к Уставу ООН, нормам международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в комментарии МИД.
Россия ударила по Украине баллистикой нового типа
Утром 21 ноября армия РФ атаковала территорию Украины ракетами различной номенклатуры.
Под удар попал город Днепр, в результате атаки пострадали два человека.
Позже военные сообщили, что по городу ударили межконтинентальной баллистической ракетой из Астраханской области.
Однако днем Владимир Путин во время обращения заявил, что Россия применила против Украины баллистическую систему средней дальности "Орешник".
Военные эксперты не исключают, что на самом деле агрессор вероятно атаковал Днепропетровскую область ракетой "Рубеж", а месседжи об "Орешнике" являются выдумкой.
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