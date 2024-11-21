Путин пугает ударами страны, которые дали разрешение Украине бить по России

Российский диктатор Владимир Путин считает, что Украина не может применять западное оружие. Поэтому Россия теперь может атаковать страны, которые помогали в этом Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время обращения к россиянам.

По мнению Путин, Украина якобы не способна сама использовать западное дальнобойное оружие. Для этого необходимо "прямое участие военных специалистов стран-производителей такого оружия". Диктатор говорит, что поскольку по России выпустили ракеты изготовленные в США и Великобритании, то "региональный конфликт приобрел элементы глобального характера".

"Объекты для поражения во время дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов мы будем определять исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сказал Путин.

Он считает, что Россия вроде бы имеет право применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против РФ.

Россия ударила межконтинентальной ракетой по Украине

Сегодня утром, во время очередных масштабных обстрелов Украины, Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области.

Как впоследствии заявил Путин, Россия якобы ударила по территории Украины баллистической ракетой "Орешник", и это было пробным ее применением.